"Hubo muchas nenas manoseadas": un profesor abusó de alumnas de séptimo grado en Neuquén

La provincia de Neuquén se convirtió en el escenario de un escalofriante, aberrante y repudiable hecho: una mujer denunció que un docente de la Escuela 154 del barrio Parque Industrial abusó sexualmente de su hija durante el campamento de egresados de séptimo grado. Una vez que la menor le contó lo sucedido a su mamá, ella decidió exponerlo mediante las redes sociales y a partir de ahí, un numeroso grupo de estudiantes rompió el silencio: hasta ahora, se sumaron otras siete denuncias por otros casos de abuso ocurridos dentro del establecimiento educativo a la ya radicada contra el profesor y la Justicia no descarta que haya más víctimas.

Escuela 154 del barrio Parque Industrial de Neuquén.

Cinthia Unda había sido la encargada de dar a conocer públicamente el caso de su hija a través de una publicación en Facebook, donde denunció: "Las nenas empezaron a contarles que fueron tocadas". Además, adjuntó el nombre del docente y confesó que desde la escuela saben lo que sucedió, pero que ninguno quiere hacerse cargo de la situación. "Día gris para todos nosotros", arrancó la mamá de la víctima, antes de detallar el calvario que había sufrido su hija.

"El día lunes los alumnos de 7mo turno mañana y tarde de la Escuela 154 realizaron un viaje escolar planta número 1, linares al fondo. Luego de que el miércoles volvieran del viaje, las nenas empezaron a contarles a las madres que tres de sus compañeras fueron tocadas, hasta a una invitó a la habitación. El profesor es el responsable que a través de dos juegos 'el espejito', las cartas, pudiera realizar el contacto físico hacia las nenas. La escuela está al tanto y no da solución", escribió.

La publicación y testimonio de la mamá de la víctima.

Seguido a eso, confirmó que la supervisora del establecimiento está al tanto de la situación pero que, todavía, a una semana de haber ocurrido el abuso, no se tomaron cartas en el asunto: "Los chicos no quieren volver al colegio y la única solución que nos dieron fue cambiarlos al turno mañana. Exigimos justicia. Esto no puede quedar así. La supervisora Paula Fuentes está al tanto de todo pero no responde ni los mensajes. Con los chicos no. Los chicos no mienten".

El miércoles 22 de mayo los alumnos regresaron del campamento -que duró 48 horas- a la Escuela 154, del barrio Parque Industrial de Neuquén. Ese mismo día, diversas niñas le comentaron a sus madres que habían sido tocadas y abusadas sexualmente por un docente del establecimiento. Esto provocó que Unda tomase la decisión de acercarse a la comisaría N°20 para realizar la denuncia correspondiente y al edificio escolar, para dejar constancia del hecho frente a las autoridades del colegio.

Comisaria 20 de Parque Industrial Neuquén.

La misma madre que alzó la voz mediante las redes sociales, que denunció ante la Policía lo sucedido y que lo manifestó en el establecimiento, dialogó con el medio de comunicación La Mañana de Neuquén y definió la actividad como un "campamento del horror". "Escuchar a mi hija fue un balde de agua fría. De ser un campamento de diversión, pasaron al campamento del horror porque hubo muchas nenas manoseadas por el profesor de clase de séptimo grado".

Asimismo, dejó entrever la respuesta que le brindaron desde la escuela, en la cual confirmó que no recibió ningún tipo de ayuda ni tampoco un pedido de disculpas o una confirmación de que iban a correr hacia un costado al docente en cuestión. "Hablamos con la supervisora y con otra maestra, las dos nos dijeron que nos quedemos tranquilas, que estaba todo solucionado, que el profesor iba a cambiar y que no iba a volver a pasar, o sea, básicamente la docente admitió que el hecho había ocurrido".

Lo cierto es que así como ella fue la primera en denunciar el abuso cometido, detrás de ella fueron otras seis las madres que tomaron la decisión y todavía se espera que puedan aparecer más víctimas con el correr de las horas que se animen a denunciar. El caso en cuestión quedó registrado en la Fiscalía y además de tener como principal sospechoso al docente, también se investigará a la directora del colegio y la profesora de gimnasia artística quien también estuvo en el campamento y a quien las niñas recurrieron cuando sucedió el abuso pero no obtuvieron ninguna respuesta.