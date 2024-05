La oscura trama detrás de la fuga de ocho adolescentes en La Plata: "No está en condiciones para que se alojen chicos"

Entrada la noche en la ciudad de La Plata, alrededor de las 21 horas del 23 de mayo, se encendieron las alarmas en el Complejo Villa Nueva Esperanza por la fuga de ocho adolescentes que se alojaban en esa institución.

Según relataron las autoridades que debían velar por la integridad de los menores de edad, lo que hicieron para fugarse fue romper "a patadas" la puerta de atrás del complejo al mismo tiempo que se enfrentaron con tres agentes que "no pudieron hacer nada" para detenerlos.

Complejo Villa Nueva Esperanza

La intersección de las calles 520 y 226 de la localidad de Abasto se llenó de agentes de policía que buscan intensamente a los ocho jóvenes que lograron sortear las voluntades de los adultos para escapar del lugar.

Las identidades de los adolescentes están resguardadas aunque sí trascendieron las edades y los lugares de procedencia de cada uno de ellos. Se trata de un chico de 16, tres de 17, tres de 18 y el mayor tiene 19 años ; además se pudo precisar que son de las localidades de La Plata, Quilmes, San Martín, Mercedes, Lomas de Zamora y San Martín.

El complejo está ubicado entre calles 520 y 226 de la localidad de Abasto

Los chicos sortearon la autoridad de tres agentes encargados de su seguridad y fue el mismísimo director del centro quien llamó a las autoridades policiales que organizaron un operativo cerrojo en la zona para intentar dar con el paradero de los ocho jóvenes.

Qué pasará con los jóvenes

Las autoridades de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia y la Policía Bonaerense buscan a los chicos que lograron sortear la seguridad a cargo de los adultos y se conoció que la Justicia de Menores había decido que estén internados en el Complejo Villa Nueva Esperanza por delitos como robo calificado.

Si los encuentran, la justicia ya amenazó con imponerles otra condena que sería por evasión. La causa está a cargo de la fiscal Sabrina Cladera, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven N°2 que no salió a dar explicaciones ni a comunicar cómo se está llevando adelante el proceso de búsqueda.

Hambre y desidia en institutos de menores en La Plata

Según relataron desde el medio de comunicación platense Infoplatense, las condiciones en las que están los institutos que alojan menores que tuvieron problemas legales, son las peores.

Allí, se entrevistaron con un trabajador que prefirió mantener su identidad reservada y que trabaja en Villa Nueva Esperanza, de donde se escaparon los ocho adolescentes. No es la primera vez que sucede: en un lapso de cinco meses, se escaparon unos veinte internos menores de edad.

Centro Cerrado 'El Castillito'

Esto se debe, según el trabajador, con "la falta de inversión estatal y el estado edilicio de los espacios que albergan a decenas de jóvenes". Además, informó: "Está cada vez peor todo lo que tiene que ver con la parte penal. De los institutos, el único que arreglaron de como estaba anteriormente es el Centro Cerrado 'El Castillito', el resto siguen en las mismas condiciones. Es una desidia total (...) No hay mantenimiento. Son lugares que no están en condiciones para que se alojen chicos" .

Desde ese mismo medio, dieron a conocer un informe que revelaba la verdad sobre las condiciones edilicias de los institutos para menores y comentaron que los que están "peores" son: "El complejo Villa Nueva Esperanza (ubicado en Abasto, en 520 y 226), el Castillito, el COPA, el Legarra, el Pellegrini, el Ibarra y el Gambier".

Interior del instituto de menores

Según relataron: "El Eva Perón sigue con un baño para toda la población, que es 26", y sigue: "El 'C.O.P.A' también, son 23 chicos y tienen una sola ducha. La mayoría tiran agua con un balde porque no se tira la cadena. En todos los Centros Cerrados que están en el complejo, cuando llueve, es más adentro que afuera", contaron.

En cuanto al instituto Gambier se reveló el informe de una nutricionista que contó que hay "falta de cocción en fragmentos de hamburguesas", que "lo que se ofrece no es adecuado para la población" y también notó que "la higiene, el almacenamiento de los alimentos, su estado y las condiciones edilicias ponen en riesgo la salud de los jóvenes".

buscan a ocho menores que se fugaron del Complejo Villa Nueva Esperanza

Sucede algo parecido en el instituto Almafuerte de 520 y 183 en el que los adolescentes no tienen una buena alimentación y no solo eso, sino que pasan mucho hambre: "La nutricionista revisó alimentos, cocinas, heladeras, balanzas y planillas e informó que la comida no cubre los requerimientos diarios, por déficit de cantidad ", describe el informe.

Además, revelaron que para que las frutas alcancen "hay que partirlas" y que las viandas de comida que llegan están frías y la institución no tiene cómo calentarlas.