"Estaban abrazados y no querían salir": rescataron a una pareja que se había atrincherado en Caballito

Horas de máxima tensión se vivieron este viernes en el corazón del barrio de Caballito, cuando un mega operativo policial se montó en uno de los edificios de la avenida Rivadavia para rescatar a una pareja de 50 años que se atrincheró y amenazaban con arrojarse de un piso 20. Todo empezó con una orden de internación de parte del juzgado civil Nº 4, a cargo de Mariana Kanefsck, para con el matrimonio mayor de edad. De acuerdo con las autoridades, la mujer -que padecería problemas psiquiátricos- se resistió a ser trasladada y amenazó con arrojarse al vacío desde el departamento donde viven, en avenida Rivadavia al 5100.

Esto motivó un llamado urgente al personal policial que devino en la presencia del grupo especial de la División Operaciones Especiales Metropolitanas. Afortunadamente, fue rescatada ilesa tras el extenso operativo para desalojarlos del lugar que alquilaban y fueron trasladados en ambulancia. "A ellos les llega la orden donde se les indica a este matrimonio, de adultos mayores, que la mujer tenía que ser internada. Yo lo que tengo a esta hora es que ambos son pacientes psiquiátricos", detallaron en C5N.

Según trascendió, los dueños de la vivienda intentaron en reiteradas oportunidades desalojar a la pareja y ante la negativa, iniciaron una causa que recayó en el Juzgado en lo civil N° 4, a cargo de Mariana Kanefsck, quien autorizó el desalojo y el traslado a un centro psiquiátrico. "Piso 20, Departamento 6. El pedido de orden de trabajo para el personal policial, se trató de la cooperación de un grupo de reducción de dementes solicitado por el juzgado civil número 4", informaron.

De acuerdo a las primeras versiones. el encargado del inmenso edificio les comunicó a los oficiales que habían llegado a desalojar a la pareja que la mujer le aseguró que si ingresaba personal de seguridad al lugar, se iba a arrojar "por una ventana del piso 20". "El portero le comunicó a los oficiales, que en el caso de que intentaran sacarlos para ser trasladados, se iban a tirar por una ventana y los vecinos corroboraron esta amenaza", resaltaron las fuentes del caso.

Alberto Crescenti en el lugar de los hechos

E incluso, el informe policial señala que "varios vecinos indican que tuvieron incidentes de esta índole con la pareja". En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, un agente negociador, Grupo Especial de Rescate (GER) de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME de la unidad psiquiátrica. "Nosotros subimos con equipo de psiquiatra, subimos todos nosotros también para tratar de tranquilizarlos, al principio estaban irreductibles, actuamos todos en conjunto, evitamos siempre un mal mayor sobre ellos porque no podían seguir en la situación inhabitable en la que se encontraban", contó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

En ese sentido, el profesional reveló que la situación se había tornado "complicada y difícil", y añadió: "Por suerte no hubo que administrarles medicación, pero nos costó bastante y por suerte lo pudimos sacar por donde correspondía. Están psiquiátricamente descompensados, se los ha trasladado al Hospital Durand donde lo está esperando el equipo de psiquiatría para controlarlos y seguramente medicarlos, porque no pueden seguir en esta situación. No querían salir del departamento, estaban abrazados los dos y era imposible manejarlos. El departamento no estaba en condiciones habitables", concluyó Crescenti.