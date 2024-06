Silvia, mamá de Camila sigue esperando su excarcelación: "Mi hija no es una terrorista"

La represión sin precedentes que se desarrolló en medio de la discusión por la Ley de Bases terminó con decenas de heridos por balas de goma, otros tantos con lesiones en la cara y en los ojos por el gas pimienta y gas lacrimógeno. Sin embargo, lo más preocupante es el grupo de 33 personas que se llevaron detenidas y que todavía no obtuvieron su excarcelación.

Como si el contexto no fuera de caos total, desde el gobierno de La Libertad Avanza sostienen la idea que de que hubo "sedición" por parte de los detenidos y hasta hablaron de un intento de "golpe de Estado" por parte de los manifestantes que en su mayoría pertenecen a organizaciones sociales, son estudiantes o jóvenes universitarios.

Cuando detuvieron a Brian Ortiz gritó que es un futuro docente y que podía ser un futuro educador de sus hijos

48 horas después de las detenciones al voleo en la Plaza de los dos Congresos, ese grupo de personas están siendo trasladados a las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza, que forman parte del Sistema Penitenciario Federal.

Cabe recordar que la población carcelaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está atestada de detenidos que viven en condiciones infrahumanas y, con las decenas de detenidos en la jornada de la Ley de Bases, la situación se volvió insostenible.

Gendarmería infundió terror durante la jornada de discusión de la Ley de Bases

Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli pidió prisión preventiva para los 33 además de imputarles 15 delitos en contra del "orden constitucional".

El proceso parece ser interminable. Ahora, la causa está en manos de la jueza María Servini que ya concedió entrevistas a diez de los detenidos que fueron trasladados a la órbita federal y faltan los otros 23 que todavía no tienen resuelta su situación aunque es probable que termine de definirse la excarcelación -o no- en la jornada del viernes 14 de junio.

El dolor de una madre en primera persona

Quien vela por su hija día y noche desde que se la llevaron detenida es Silvia Oliva, mamá de Camila Juárez Oliva que a cada momento actualiza la información de los y las detenidas y esta vez convocó a movilizar "de manera urgente" a Comodoro Py .

"Algunos detenidos fueron trasladados al penal de Marcos Paz", dijo Silvia que también informó: "Los que estuvieron en Madariaga, fueron indagados anoche y los trasladaron a Lavalle para pasar la noche. Está mañana los trasladaron y los están alojando en Marcos Paz y Ezeiza".

Hubo más policías que manifestantes en la Plaza del Congreso

"Estas horas son cruciales", explicó Silvia a través de un audio en el que contó la importancia de la movilización social para "la decisión del estado procesal y para la excarcelación".

Desgarrada y con dolor, expresó: "Mis nietos, la están esperando, están esperando a su mamá". En esa misma línea, reflexionó: "Aquella gente que la estigmatiza porque es madre y tiene dos hijos y salió a luchar, tuvo un montón de razones para salir a luchar".

Policía de la Ciudad reprime con gas pimienta sobre los manifestantes que intentaban huir

Silvia contó que Camina estudia en la Universidad de San Martín USAM y que fue el rector de esa institución Carlos Greco quien la llamó para brindarle su apoyo político en este contexto.

Silvia expuso las razones por las que su hija lucha día a día: "Salió a luchar por la educación pública, salió a luchar por su hermano que trabaja en Argentinas Argentinas. Luchar, no significa romper todo, es defender los derechos, salió a luchar por mi jubilación, que estoy próxima a jubilarme", dijo y contundente agregó: "Camila, no es una terrorista".

Gases lacrimógenos durante el debate de la Ley de Bases

Para terminar expresó: "Les pido por favor, por favor, por favor, mis nietos están desesperados porque quieren ver a su mamá". Silvia también contó que su hija se dedica a trabajar en su barrio para que no haya gente con hambre: "Camila es aquella chica que hace ollas populares para que San Martín los compañeros que no tienen para comer -mi hija por suerte tiene para poner un plato de comida arriba de la mesa y mis nietos también- es aquella persona que se lleva a sus hijos para que la ayuden a armar las ollas populares para que tengan empatía con aquellos chicos que no tienen para comer", dijo.

Por si quedaba alguna duda, la mamá de Camila dijo: "Esto lo pueden corroborar en las redes sociales, en Instagram de la Asamblea de San Martín. Convoco a todas las asambleas barriales como estuvieron ayer es fundamental que estemos todos juntos para que las puedan liberar les pido, por favor, muchísimas gracias".

La lista de detenidos y detenidas hasta ahora