La verdadera razón por la que apartaron a Fernando Burlando de la investigación sobre Loan Peña

Loan Peña continúa desaparecido desde el pasado 13 de junio donde se lo vio por última vez en la provincia de Corrientes. Pasan los días y los meses y todavía no se sabe del paradero del niño de cinco años; ahora, se conoció una fuerte decisión de la familia del niño, que apartó de la investigación al abogado Fernando Burlando.

La noticia sorprendió enormemente porque el letrado se radicó en la provincia del litoral para investigar la causa, sin embargo no pudo aportar pruebas significativas para dar con Loan.

¿Dónde está Loan Peña?

En las últimas horas, José Peña, hermano mayor de Loan, reconoció que fue su mamá María Noguera, quien decidió apartar de la causa a Burlando: " La que decide es mi mamá, yo la acompaño a ella. Ella me preguntó si estaba de acuerdo y yo acepté ", dijo en una entrevista.

Además, José reconoció que María no se encuentra para nada bien y que todavía busca con desesperación a su hijito: "Mi mamá está muy desesperada, angustiada, está como pérdida y necesita que alguien le diga algo", dijo contundentemente.

José Peña, hermano de Loan

José habló fuerte y claro sobre Burlando que por motu propio decidió colaborar con la investigación aunque no logró resolver el caso: "Estamos totalmente agradecidos con él, lo voy a ir a visitar y le mando un fuerte abrazo por todo lo que hizo. Y me dijo que va a seguir buscándolo a Loan", explicó José sobre el abogado mediático.

En esa misma línea, el hermano de Loan contó cómo se movió Burlando para encontrar a su hermano: "No era que Burlando no nos diera las respuestas, sino que lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más", explicó.

José reconoció que quienes pusieron trabas fueron funcionarios políticos y que es por eso que todavía no hay respuestas concretas sobre el pequeño. El hermano de Loan reiteró como siempre su pedido de querer saber "dónde está Loan".

Por su parte, el abogado reaccionó sobre la decisión de María Noguera: "Nosotros cumplimos sobradamente nuestro compromiso", dijo y completó: "Estuvimos en todas las audiencias y presentes en todos los expedientes en los que la propia provincia denunciada quería presentarse como querellante".

María Noguera, mamá de Loan

Fernando Burlando reconoció que el caso de Loan Peña podría estar vinculado a la política provincial y fue contundente en este punto: "La investigación está en un limbo, no funciona para ningún lado y parece adrede. Se nota la gran influencia del poder político durante el secreto de sumario y la implantación de pruebas que debían investigarse", explicó.