La mamá de Luján Nieva se descompensó al increpar al asesino de su hija: "¿Por qué lo hiciste? ¡Era de tu familia!"

Luján Nieva tiene 11 años, es oriunda de la localidad tucumana de Río Seco, desapareció mientras iba a comprar fiambre a un comercio cercano a su casa el pasado domingo al mediodía. Nunca llegó al negocio ni regresó a su hogar, lo que llevó a su madre, Ana Díaz, a alertar a la policía después de que transcurrieran veinte minutos sin noticias de su hija. Debido a la gravedad del caso, se activó la alerta Sofía, un sistema de difusión masiva para menores en alto riesgo inminente. Sin embargo, mientras su búsqueda continúa, su tío, ex pareja de la tía materna, fue detenido el martes tras intentar presentar un DNI falso al declarar ante las autoridades.

Luján Nieva había sido vista por última vez el domingo

Durante un allanamiento en su domicilio, la policía encontró restos óseos calcinados y manchas de sangre, que están siendo analizados para determinar si pertenecen a Luján. Incluso, este miércoles, el hombre -identificado como Walter Mateo Córdoba- terminó confesando que la menor murió accidentalmente en su casa. Según su relato, estaba haciendo tareas en su hogar cuando arrojó un ladrillo que habría golpeado la cabeza de Luján, causándole la muerte. Preso del pánico y temiendo ser acusado de asesinato, el hombre afirmó que decidió quemar y descuartizar el cuerpo para ocultar lo ocurrido.

De acuerdo con las fuentes del caso, el acusado llegó golpeado a la primera audiencia judicial de imputación y trascendió que los presos lo atacaron en la cárcel. Córdoba se sentó frente al juez Mario Reinaldo Velázquez en el Centro Judicial de Monteros y quedó imputado por el delito de homicidio simple tras el hallazgo de restos óseos calcinados en su casa. Allí las autoridades observaron que presentaba golpes en su cara y se informó que fue agredido dentro de prisión por los reclusos con los que comparte celda. En la audiencia también participó Ana, quien se descompensó al increpar al sospechoso. "¿Por qué lo hiciste, Mateo? ¡Era de tu familia!", le recriminó.

Walter Mateo Córdoba, el tío de la menor de 11 años, fue detenido e imputado

Luego tuvo que ser asistida por una crisis nerviosa. "Fue bastante crudo y el modo en que actuó esta persona. Todos quedamos conmocionados, no me esperaba la crudeza y frialdad con la que actuó esta persona, si se la puede llamar así. Actuó de un modo inhumano", señaló Sergio Pérez, abogado de la familia a un medio tucumano. De acuerdo a la hipótesis que maneja la fiscalía, el acusado aprovechó de la confianza que había con Luján y la llevó hasta su casa, donde la asesinó. Se cree que la agredió con un ladrillo, luego desmembró el cuerpo e intentó incinerarlo, pero al no lograrlo ocultó algunas partes en distintos lugares de su domicilio.

Las autoridades hallaron restos calcinados en la casa de su tío

Estos fueron hallados por la policía forense durante un allanamiento. La investigación reveló que Luján había estado en la casa de su tío el día de su desaparición, lo que fue corroborado por imágenes que la muestran cerca de la vivienda. Sin embargo, las dos hijas del tío, con quienes Luján solía jugar, no estaban presentes en el momento del supuesto accidente. Los primeros análisis de los restos óseos sugieren que corresponden al cuerpo de una niña con cabello oscuro, lo que coincide con la descripción de Luján. El abogado de la familia de Luján anunció que solicitará la prisión preventiva del tío, y señaló que ya hay testigos dispuestos a declarar.