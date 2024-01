"Lo viven amenazando": denunció que a su marido lo "violaron" en la cárcel por cigarrillos

Un hombre denunció haber sido abusado sexualmente por sus compañeros de celda luego de un episodio donde decidió no compartir los cigarrillos que su familia le compró durante sus visitas. Su esposa, explicó a los medios que su marido fue trasladado a otra comisaría por precaución pero que aún no pudo contactarse con él.

El hecho sucedió en la localidad misionera de Leandro N. Alem, que se encuentra totalmente conmocionada por la denuncia del detenido el pasado 7 de enero, el mismo día que la mujer, identificada como Liliana S, visitó a su esposo para llevarle algunas pertenencias.

"Cuando me hicieron pasar, vi que no estaba bien, estaba llorando. Él nunca salía llorando. Lo vi muy mal y le pregunté qué pasaba", comentó la esposa de la víctima al medio local Alem News y luego continuó: "Al principio no quería contar nada, pero se puso mal y le pedí que tuviera confianza, que me dijera".

Comisaría de Leandro N. Alem

"Me dijo que los mismos detenidos que están ahí abusaron de él", resaltó, al tiempo que comentó que la víctima recibía constantes amenazas y que hasta lo obligaban a pagar con una cuota diaria de dos paquetes de cigarrillos por día para no ser ultrajado.

La hermana de Liliana, Nélida, sostuvo que fue a hablar directamente con el jefe de la comisaría, quien le juró que no estaba al tanto de la situación. "Pasó hace tiempo, no puedo hacer nada. Le pedimos una copia de la nota que se hizo al hacer la denuncia y nos dijo que no se podía entregar", sostuvo. Además, remarcó que el hombre hasta fue trasladado al hospital por un sangrado con desgarro anal, producto de las reiteradas violaciones y que la familia nunca fue notificada.

"Cuando supimos que lo iban a trasladar, mi hermana pasó por la comisaría para preguntar si necesitaba comida y ya no estaba. Urgentemente se lo llevaron, se ve que están ocultando algo", aseveró Liliana.

En este mismo sentido, resaltó que la familia está al tanto de la situación y que esperan intervención del Servicio Penitenciario para resolver el problema. "Queremos justicia, porque nos mintieron y se lo llevaron. Nos dijeron que mañana iban a hacer los estudios y ya tenían todo hecho. Quisimos llevarle comida y ya no estaba más, no sabemos nada de él. Debe estar sin comer, con este calor. Necesitamos saber si es cierto que se lo llevaron allá", enfatizó.

La víctima fue traslada a la comisaría de Dos Arroyos

La familia, señaló como principal sospechoso a "Pintana", su compañero de celda, como principal abusador. "Es un peligro, porque según él no tiene nada que perder y si quiere lo mata. Él es quien lo vive amenazando. Nosotros tenemos miedo de que nos pueda hacer algo", dijo la esposa de la víctima.

Sin embargo, la situación aún no fue resuelta por la Justicia, la cual les informó que el hombre fue trasladado a otra seccional ubicada en la localidad de Dos Arroyos, pero que aún sus amigos y familiares no lograron verlo.