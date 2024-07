Macarena, hija de Laudelina rompió el silencio, dijo dónde está Loan y confesó: "Yo creo que la Policía..."

Macarena, hija de Laudelina Peña, dio una improvisada conferencia de prensa en 9 de Julio. Lo que más parecía desear era hablar con su madres después de que quedara detenida por la justicia que la implicó en el caso de la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años que desapareció hace 26 días.

Con fortaleza y coraje, Macarena repitió lo que ya había dicho "no hubo ningún accidente, a Loan se lo llevaron". En su declaración, mencionó a la ministra de Seguridad de la Nación: "Él (Carlos Pérez) le había dicho que se tenía que adelantar a que Bullrich la detuviera porque una vez que ella hubiese estado detenida ya no podía ser él".

Macarena, hija de Laudelina Peña

Con voz quebrada, la hija de Laudelina dijo a modo de confesión: "Estuve presente, por eso estoy tan segura de lo que estoy diciendo". Consultada sobre la hipótesis del posible accidente con la camioneta de Peréz y su esposa Victoria Caillava, dijo contundente: "No he visto ningún accidente".

Además de las amenazas que Macarena declaró que les habían realizado a ella y a su madre, agregó: "Nos dijo que nos iba a dar seguridad dándonos una casa porque nosotras no teníamos que vivir más ahí y que nos iban a dar una casa y una moto".

Macarena, hija de Laudelina

Sobre qué podría haber pasado con Loan, Macarena dio la peor de las noticias: "Yo creo que lo llevaron", dijo y contundente agregó: "Creo que toda la policía está implicada en esto, la policía de la provincia".

En ese momento el aire se cortó con cuchillo y no volaba una mosca. Macarena denunció que no podía hablar con su madre, Laudelina Peña: "No puedo comunicarme", dijo con un hilo de voz. Alguien desde el fondo de la sala le preguntó: "¿Estás diciendo la verdad?. Ella, finalmente contestó: "Sí, estoy diciendo la verdad".

Cuando Macarena volvió después de hablar con su madre, dijo quebrada en llanto: "Tenemos mucho miedo, queremos que nos saquen de la provincia y que me cuiden a mí y a mis hermanos; quiero que nos saquen de acá, que nos lleven a otros lugar, tengo miedo por mis hermanos".