La hija de Laudelina y las razones por las que su madre habría mentido: "Le ofrecieron una casa y una moto"

Laudelina Peña, tía de Loan peña, quedó alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, luego de haber sido detenida en Corrientes. Durante el viernes, la mujer declaró durante varias horas y tras responder más de 60 preguntas, quedó detenida e imputada por el delito de "sustracción, alteración de evidencias del caso, ocultamiento de Loan y por tener un rol activo en esos delitos".

En este contexto fue que Macarena, que es hija de Laudelina y prima de Loan, se presentó a declarar durante la tarde del domingo ante la Justicia en torno a la desaparición del pequeño de cinco de años y bajo juramento desmintió la versión de su madre, en la que afirmaba que el nene había sido atropellado. De hecho, la joven -a sabiendas de que existe la posibilidad de ser imputada por falsos testimonios- denunció que su madre le mintió a la Justicia porque fue sobornada.

Laudelina Peña

La joven declaró como "testigo" ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo y luego ante el fiscal Mariano de Guzmán. Además, trascendió que la joven de 21 años denunció que recibió amenazas para que apoyara la versión de su mamá y que le dijeron que, en caso de contradecir la versión del accidente, su madre iba a aparecer suicidada en la Cárcel de Ezeiza. Una versión que se conoció en forma extraoficial señala que Macarena también sostuvo su madre recibió importantes dádivas por declarar que el 13 de junio Loan fue atropellado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex oficial de la Armada Carlos Pérez.

La joven, según informaron en forma extraoficial, fuentes de la investigación del caso citadas por TN, indicó que a su madre -beneficiaria de planes sociales- le ofrecieron una casa, una moto y un auto para que sostenga la hipótesis del accidente. Recordemos que el viernes 28 de junio, Macarena había acompañado a Laudelina a la ciudad de Corrientes para que declarase ante un fiscal provincial, que no tenía injerencia en el caso. Allí, la tía de Loan dijo que el niño fue atropellado por el matrimonio Caillava-Pérez y que después la amenazaron de muerte para que coloque en el campo, a modo de pista falsa, un botín del nene, mientras se lo llevaban en la camioneta de la pareja.

"Dónde está Loan"

A pesar de esto, la abogada Mónica Méndez, representante de Macarena, sostuvo que hay esperanzas de encontrar al niño que desapareció el 13 de junio pasado en Corrientes. Sobre la declaración de Macarena, contó que la joven de 21 años expresó cuestiones "muy complicadas e importantes", que podrían derivar en el hallazgo de Loan, mientras asintió, en contacto con la prensa, al ser consultada si el caso volvía a la pista de la trata.

También manifestó además que a partir de la declaración de Macarena -quien desmintió a su madre y aseguró que no hubo ningún accidente en el que Loan fue atropellado, además de asegurar que recibió promesas de soborno para sostener esa versión- iba a ver "nuevas detenciones". Asimismo, dijo que se iba a ampliar la custodia de la Justicia Federal sobre Macarena y sus hermanos menores de edad.

Laudelina Peña es llevada por personal de la PFA.

Laudelina está aislada y se mantiene callada en un penal que tiene capacidad para 500 reclusas -la de mayor capacidad del SPF-, un número que se acerca a la cantidad de habitantes que tiene 9 de Julio (2.500), donde vive la mujer. La tía de Loan es la séptima detenida, luego de ser apresados su marido Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Maciel, todos por ser partícipes de la captación de persona con fines de explotación con el agravante de que la víctima es menor de edad, a excepción del jefe policial, quien está imputado por encubrimiento.

A ellos se les suman la ex funcionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava y su marido el ex capitán de navío Carlos Pérez, a quienes se los acusa de ser los coautores del hecho. A Laudelina también hay que agregarle el ocultamiento de pruebas, luego de que confesara ante el fiscal federal de Goya Mariano de Guzmán que ella plantó la falsa pista del botín del menor en el lodo. "Por ahora a pabellón no va a ir por un tema de seguridad. Es una cárcel `difícil` con casos como el de Loan, por eso hay prudencia. Está en un pabellón con celdas individuales", explicó una fuente penitenciaria al diario La Nación.

Loan lleva desaparecido 26 días

Mientras tanto, senadores provinciales pidieron que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sea citado a dar explicaciones sobre su difusión de la hipótesis de Laudelina, que fue desmentida este domingo por su hija Catalina. Según informó C5N, los legisladores piden que Valdés explique "cómo tomó conocimiento formal o informal del contenido de la denuncia de Laudelina Peña, ante el fiscal", "por qué tomó como cierta esta versión al punto de publicar 'se ha dedo un gran paso en la resolución del caso Loan'", y "cómo justifica su intromisión, publicando detalles de una investigación que lleva adelante el Poder Judicial, al día de hoy sin éxito".