Caso Loan: detectaron ADN masculino en el guardabarros de la camioneta de Caillava y Pérez

A 25 días de la última vez que se lo vio con vida a Loan Danilo Peña, los investigadores que están a cargo del caso confirmaron que el ADN hallado en el guardabarros de la camioneta de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex oficial de la Armada Carlos Pérez dio positivo de sangre de un masculino. Recordemos que a partir de los dichos de Laudelina Peña, la tía del nene de 5 años, la camioneta y el automóvil Ford Focus de la pareja habían vuelto a ser peritados para comprobar que la hipótesis del accidente tuviese veracidad. Fue entonces que una de las ruedas delanteras de la camioneta dio positivo en la prueba de luminol.

Por este motivo, la jueza Cristina Pozzer Penzo ordenó estudios complementarios para determinar si el reactivo había reaccionado a sangre humana u óxido. Por otra parte, la Policía Científica había informado que encontró dos pelos en la parte trasera y la caja de la camioneta de Pérez y Caillava, ambos detenidos en Salta, y analizarán si pertenecen a Loan. Según informaron, la pista fue cotejada con ADN que enviaron José Peña y María Noguera, padres del menor desaparecido. Y por último, los peritos también investigaban el paragolpes y el guardabarro de la camioneta, ya que se observó que está hundido.

¿La familia de Loan está involucrada en su desaparición?

De esta manera, el resultado de lo hallado en el guardabarros del vehículo será analizado -como el resto- con el ADN de los papás del menor para comprobar si es sangre de Loan. Ahora también resta saber qué indica los rastros hemáticos encontrados en otros sectores de la camioneta como en una de las ruedas y uno de los asientos. Aunque todavía no hay una hipótesis firme, este resultado podría dar a entender que la versión de Laudelina sería verídica.

Mientras esto ocurre, Fernando Burlando, que asumió la defensa de la familia de Loan, confirmó que viajará a Paraguay el próximo miércoles para "instalar el tema" y pidió que se hicieran pericias con luminol en la comisaría de 9 de Julio porque no descarta que el menor "haya estado secuestrado ahí". El abogado manifestó que "no tiene memoria" de "haber tenido un tema con tantas situaciones que compliquen e involucren a los poderes y se haya obstruido tanto una investigación, es insólito".

Según remarcó, se han ampliado "datos con respecto a cómo se realizó una supuesta maniobra con la declaración de Laudelina". "Ella quiso sembrar en la investigación una hipótesis de un accidente. Veíamos interferencia del poder en esta declaración y ha hecho una declaración contundente y con bastante realidad de cómo se realizó", destacó. En este sentido, Burlando sostuvo que "esta declaración en ese sentido no aporta nada, no aporta datos de la criatura".

Sumado al viaje que tiene planificado, el letrado subrayó que le pidió a la fiscalía que se formalice un comité de búsqueda porque "una cosa es investigar los autores de la sustracción de un menor con esta hipótesis de fines de trata y otra cosa es buscar a Loan". "La investigación está bien orientada, ahora cambió. Todo lo que pasó antes fue obstrucción y pérdida de tiempo. El primer fiscal fracasó, se perdió el tiempo más valioso de la investigación", dijo.

María Victoria Caillava y Carlos Pérez, imputados por la desaparición de Loan, negaron la declaración de Laudelina

Y siguió. "Eso nos habilitaba a poder afirmar que Loan podía aparecer rápidamente. A medida que pasa el tiempo y la Justicia avanza con la investigación, los delincuentes avanzan en encubrir, esconder y tapar el delito". Con respecto a una nueva pista en Bolivia y Paraguay, Burlando señaló en diálogo con TN que "surgió un dato que tomó mucha fuerza a través de esta línea" pero que no le "permitía avisar en la Justicia porque no tenía manera de probarlo".

Sin ir más lejos, el mediático abogado sostuvo que "en Bolivia decían que podía estar en Cobija y lo iban a pasar por un puente a Brasil que se llama puente internacional de la amistad". "Me comuniqué con autoridades bolivianas y la primera pregunta que me hicieron fue quién es Loan. El miércoles vamos a estar en Paraguay y vamos a tratar de instalar el tema ahí y en Bolivia. Paraguay está un poco más al tanto del tema, están más hermanados con nuestra información y la noticia", remarcó.

Fue entonces que Burlando dijo que "el dato que teníamos es que a Loan lo querían trasladar en las últimas 48 horas". Con respecto a nuevas pericias, Burlando indicó que solicitaron estudios con luminol en la comisaría de 9 de Julio porque no descartan que el menor "haya estado secuestrado ahí". "No descartamos ninguna hipótesis, sí la del accidente porque se destrozaba por su propia esencia por el relato y hay cuatro testigos que dicen que esta mujer miente", advirtió.

Fernando Burlando

En ese marco, expresó: "El comisario estaba hermanado con Caillava y Pérez que participan directamente sobre la sustracción. No exceptuamos que Loan haya estado secuestrado en la comisaría". "Sin dudas que hay policías que deben estar imputados. Cualquier comisario de las características de Maciel no puede trabajar solo este tipo de situaciones. Por eso solicitamos el libro de guardia porque ni se había investigado quién trabajó el día 13 y 14", añadió.

Por último, puso el ojo sobre el ex comisario, Walter Maciel: "Parecía que todo vale y muchas cosas no se asentaron en ese libro. Así como sembró pruebas falsas, nosotros estamos haciendo un trabajo particular y descubrimos que Maciel se llevó hasta el colchón de Loan. Eso nos complica todo, dar con su olor, con su ADN y con muchas cosas que evidentemente dan cuenta de que esto fue pergeñado de una manera perfecta".