Misterio por la muerte de la pareja de "El Negro" Cáceres: "Mi hermana no se mató, la mataron"

La localidad bonaerense de Ramos Mejía se encuentra conmocionada tras la muerte de Raquel Candía, pareja del ex futbolista Fernando "El Negro" Cáceres. La mujer cayó desde el séptimo piso del edificio ubicado en Suipacha 360, donde la pareja se había mudado recientemente. Las circunstancias del hecho, ocurrido durante la tarde del lunes, son materia de investigación y la Justicia baraja tres hipótesis: accidente, suicidio o femicidio.

El cuerpo de Candía fue hallado en el patio interno del edificio. Testigos aseguran haber escuchado gritos momentos antes del incidente, y algunos incluso declararon haber presenciado la caída. Al llegar al departamento, la Policía encontró la vivienda en desorden, un detalle que no es menor, ya que despierta interrogantes en torno a lo que pudo haber sucedido dentro del inmueble. Cáceres, único testigo presencial, es la clave para el esclarecimiento del caso.

La pareja del "Negro" Cáceres falleció tras caer de un séptimo piso en Ramos Mejía

Cabe destacar que el ex jugador de Argentinos Juniors, River, Boca e Independiente se desplaza en silla de ruedas desde aquel recordado intento de robo que sufrió en 2009 y que lo dejó gravemente herido. En aquella oportunidad, el ex defensor circulaba a bordo de su auto y al llegar al cruce de las calles Gaona y Falucho, en Ciudadela, fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos Fiat Siena robados, en uno de los cuáles llevaban secuestrado a un remisero.

Cuando Cáceres quiso dar marcha atrás para esquivar a los ladrones, uno de ellos disparó a través del parabrisas y le dio en la cabeza. El ex futbolista quedó en gravísimo estado y perdió el ojo derecho, pero además el proyectil le quedó alojado en el cerebro. Ante esa situación se ve obligado a movilizarse en silla de ruedas desde hace más de 15 años. Por el ataque, dos de los asaltantes, apodados "Kuki" y "Chanchi" -de 17 años en ese momento- fueron declarados culpables en el juicio.

Según fuentes policiales, al momento del hecho Cáceres se encontraba en la cama y no en su silla de ruedas, y no presentaba lesiones que sugieran un enfrentamiento físico con Candía. Aun así, la relación de pareja estaba marcada por tensiones, según denunciaron los familiares de la mujer. Adela, la madre de Raquel, advirtió que su hija llevaba más de un mes sin ver a sus hijos y describió episodios previos de problemas familiares. "Muchos problemas tuvo con el marido", declaró.

El ex jugador se traslada en silla de ruedas

De hecho, la mujer aseguró que por culpa del vínculo tóxico de la pareja "veía a mis nietos en mi casa"." Y desde el Día de la Madre no los vio más. Muchos problemas tuvo con el marido. Con el actual no sé porque nunca llegué a conocerlo bien. Nunca vine a la casa. Lo que dije la última vez que hablamos fue que volviera a mi casa, porque era la única forma de ver a los hijos", manifestó. Mientras que el hermano de la víctima fue contundente al descartar la posibilidad de un suicidio: "Mi hermana no se mató; la mataron. Estoy re seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron".

La causa, en manos del fiscal Carlos Arribas, de la UFI de Homicidios, se encuentra caratulada como "averiguación de causales de muerte" y está a la espera de los resultados de la autopsia, que podrían arrojar luz sobre las circunstancias del hecho. Además, se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y recopilando declaraciones de testigos y vecinos. El no descartó ninguna hipótesis. "Es prematuro sacar conclusiones. No tenemos indicios de la participación de una tercera persona, pero estamos evaluando todos los elementos", indicó. De todas maneras, las pericias iniciales descartaron signos de lucha en el cuerpo de Candía.

Sin embargo, el desorden en el departamento y los gritos previos a la caída mantienen abiertas las sospechas. Es por este motivo que la familia de Candía rechaza la teoría del suicidio y apunta a conflictos que la mujer podría haber tenido con terceros. Una prima de la víctima, presente en el lugar, señaló posibles tensiones con una hija de Cáceres y con una ex pareja, aunque evitó profundizar en detalles. "Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado", explicó.