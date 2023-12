Adorni llamó a las Provincias a "tener responsabilidad fiscal": "No hay que gastar de más"

El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, dio su conferencia de prensa habitual a una semana de la asunción de Javier Milei y primeramente, habló sobre el temporal que sacudió a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia haciendo foco principalmente en lo ocurrido en Bahía Blanca y en los 13 fallecidos, destacando "el gesto" del gobierno de haber viajado a "contener" a los ciudadanos.

Manuel Adorni.

"El presidente de la Nación, Javier Milei, junto al Ministro de Defensa, de Seguridad, el Ministro del Interior y la Ministra de Capital Humano, como es de público conocimiento, se hicieron presentes ayer en la ciudad de Bahía Blanca para interiorizarse acerca de los trabajos realizados y por supuesto tomar contacto de primera mano del estado de situación" recordó el portavoz, quien explicó que Protección Civil y personal de Gendarmería Nacional trabajan junto a los bomberos para reordenar la ciudad.

En este mismo sentido, Adorni indicó: "YPF nos informa que, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético en Bahía Blanca, se está enviando lo que se denomina Filer, que es una estación de servicio móvil para colocar donde el comité local de emergencia, donde lo determine el comité", al tiempo que explicó que se están enviando cinco equipos con 37.000 litros de combustible cada uno para poder abastecer los generadores que requieran combustible adicional.

"Además se dispuso transitoriamente la posibilidad de importar combustible de Brasil en línea con lo mismo, en virtud de poder abastecer aquellos generadores que requieran energía y en aquellos casos donde, por supuesto, problemas en la infraestructura propios de las inclemencias de las cuestiones climáticas hayan hecho que se requiera mayor energía del habitual", remarcó.

"El espíritu del gobierno es siempre apoyar y ayudar y estar con los que más lo necesitan. Y en caso de que el Gobierno Nacional entienda que la ayuda en el marco del precio de los medicamentos de los jubilados, que entiendo que es a lo que te referís, deba seguir, entiendo que seguirá, y si no, será una decisión en tal caso del Ministerio de Salud. Toda novedad que haya con respecto a ese tema, el Ministerio de Salud será el encargado de informarlo", explicó consultado por el incremento de la medicina en las farmacias.

Por otro lado, aseguró que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a Rosario donde se reunirá con Gendarmes en el Monumento a la Bandera y con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con el objetivo de trazar un plan para luchar contra el narcotráfico en esa ciudad y en toda la provincia.

Además, adelantó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dará un anuncio referido a su política social: "En línea con lo ya establecido por supuesto en el primer discurso de Javier Milei como presidente de la Nación, el cual he repetido en estas conferencias en más de una oportunidad".

Y aclaró: "Y por supuesto en línea con la precisión de no cortar las calles y en línea con que nadie que no necesite recibir un beneficio del Estado salga beneficiado de una política social donde muchas veces los intermediarios se quedan con beneficios que no les corresponden".

Adorni.

En este mismo sentido, Adorni puntualizó que la prioridad es "terminar con la ley de movilidad jubilatoria y será compensada en el mientras tanto para que los jubilados no pierdan lo que entendían que iban a perder".

"La urgencia que tenemos es accionar en virtud de que la ley de movilidad jubilatoria no siga dañando al bolsillo del jubilados. Con este nivel de inflación el jubilado está condenado a perder en torno al 40% del poder adquisitivo en el próximo semestre si no encaramos una escala distinta a la que indica la ley", señaló.

Por último, Adorni se refirió nuevamente al déficit fiscal por la crisis económica, a la cual definió varias veces como una consecuencia de la emisión monetaria del gobierno anterior y enfatizó: "Llamamos a todas las provincias a tener responsabilidad fiscal", remarcó e insistió en que es inminente el envío del paquete de medidas económicas anunciadas por Caputo al Congreso de la Nación.