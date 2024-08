Alberto Fernández habló de la denuncia por violencia y "terrorismo psicológico": "Es falso y jamás ocurrió"

Luego de que Fabiola Yañez lo denunciara formalmente por "violencia física y "terrorismo psicológico", según la presentación que hizo ante la Justicia, el ex presidente Alberto Fernández compartió un escueto comunicado a través de sus redes sociales en su afán por defenderse de las acusaciones de su ex pareja. En el escrito sostuvo que es "falsa" la denuncia de la ex primera dama y anticipó que presentará ante la Justicia "pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

Sin ir más lejos, Alberto remarcó en el breve comunicado que se enteró por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola en su contra. "Quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Sólo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió",. escribió.

De esta manera, el ex presidente sostuvo que "demostrará ante la Justicia" la "falsedad" de la denuncia por violencia de género hecha en su contra. "Demostraré ante la Justicia la falsedad de lo denunciado", advirtió, consultado por la Agencia Noticias Argentinas. La denuncia fue hecha por Yañez desde España a través de zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

El comunicado de Alberto Fernández

Según el relato de Yañez, en el marco de su relación con el ex mandatario nacional sufrió "terrorismo psicológico" de su parte. También habló de mensajes telefónicos que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que llevaron a cortar la comunicación con Fernández, y que ahora solo mantenía contacto a través de su madre, a los fines de que no romper el vínculo con el hijo que comparten. "El día 6 de agosto de 2024, Fabiola Andrea Yañez se contactó con el juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con el magistrado, la que fue celebrada en la misma fecha", indicó la orden de restricción contra Fernández.

Y agregó: "Manifestó estar padeciendo lo que definió como ´terrorismo psicológico´ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente". "Ante ello, fue interrogada acerca de si, en esta oportunidad, deseaba instar la acción penal, a lo que la compareciente manifestó expresamente que, a raíz de lo ocurrido, sí deseaba hacerlo", subrayó la orden. Yañez también reclamó a la justicia un cambio de custodia, ya que -según dijo- tenía asignada una "persona de confianza" del ex presidente.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Juan Pablo Fioribello, abogado de la ex primera dama, llamativamente declaró que "se enteró" durante la tarde del martes de la denuncia de Yañez, una vez que fue hecha, porque la situación "se precipitó". "La noté muy angustiada, me dijo ´No aguanto más esta situación y lo acabo de denunciar´", advirtió el letrado. También contó que ella "se comunicó" con el juez Ercolini y "le dijo que quería levantar el archivo de las actuaciones y realizar una denuncia penal por los golpes y las amenazas".

Según el relato del abogado, la ex primera dama llamó al juez "desde España" y ratificó que quería denunciar a Fernández por "los golpes" que habría recibido de parte del exmandatario. Cabe destacar que el lunes, el letrado --que actuaba como intermediario- había afirmado que Fernández le dijo que "nunca en la vida le había pegado a una mujer" y negó los hechos de violencia de género contra la madre de su hijo Francisco.

Juan Pablo Fioribello y Fabiola Yañez

El ex presidente había quedado envuelto en este escándalo a raíz de que la investigación sobre la causa de los seguros habría arrojado pruebas de violencia de género halladas en el celular incautado de su histórica secretaria María Cantero. Según reveló el diario Clarín durante el fin de semana, el juzgado de Ercolini había sido notificado de que en el celular secuestrado había pruebas de presunta violencia de género de Fernández contra Yañez, pero en un principio ella se había negado a denunciarlo.