Bullrich se las toma a Disney y Adorni a Miami, pero despidieron a una segunda línea por vacacionar en Londres

En las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva baja en su Gabinete: un día antes de fin de año, el Ejecutivo pidió la renuncia de la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, por vacacionar en el exterior.

El Presidente de las Fuerzas del Cielo no sólo tiene restricciones hacia su pueblo, sino que además prohibió a sus funcionarios vacacionar fuera del país. Incumpliendo esta orden, la recientemente desvinculada del poder viajó a Londres.

"El problema con Yanina fue que no avisó. Y aparentemente cuando empezaron a averiguar quién era el funcionario que se había tomado vacaciones, ella no acusaba recibo. Hasta que la confrontaron", informaron a los medios desde Casa Rosada.

El encargado de pedirle la renuncia a Martínez fue el titular del área, Daniel Scioli. La ahora ex subsecretaria de Turismo comenzó su carrera política en la gestión de Alberto Fernández, en este mismo ministerio que antes estaba liderado por Matías Lammens. Su permanencia en el Gobierno actual llamó la atención ya que había sido crítica de Milei durante la campaña electoral de 2023.

¿Para algunos vale la norma y para otros no? Si bien Milei pidió a sus funcionarios no vacacionar en el exterior tuvo sus excepciones. Como padres que marcan su favoritismo, el mandatario autorizó a Patricia Bullrich y Manuel Adorni a viajar a Estados Unidos: la ministra de Seguridad le había prometido un viaje a Disney a sus nietos y hace años que el vocero presidencial viaja a Miami, motivos aparentemente válidos para ser exceptuados.

Milei pidió "austeridad" pero sus funcionarios vacacionan en el exterior

La ex funcionaria no corrió con la misma suerte. La versión oficial para justificar el despido de Martínez no fue que su destino de vacaciones fuera la ciudad de Londres, sino que la solicitud de licencia que había presentado era a partir de este lunes, pero había viajado el viernes pasado.

De esta manera, la ahora ex subsecretaria de Turismo se suma a los más de 50 funcionarios que fueron despedidos o renunciaron a sus cargos en el Ejecutivo nacional durante el primer año de gestión de Javier Milei. Todo indicaría que, el Jefe de Gobierno esperó el momento justo para vengarse de Yanina Martínez y sus fuertes críticas en el pasado.