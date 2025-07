No resiste un archivo: el Gordo Dan le soltó la mano al concejal abusador de Salta que exigía dinero a cambio de sexo

El concejal libertario de la ciudad de Salta Pablo Emanuel López renunció a su banca tras la filtración de audios en los que extorsionaba a empleadas de su espacio para que accedan a tener relaciones sexuales con él a cambio del dinero de su sueldo. El elegido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no resistió el escándalo y quedó cancelado. Ahora Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan, pidió disculpas por el apoyo que le dio en su momento y que salió a la luz tras el escándalo.

"Pido disculpas públicas por el endorsment que le di a este hijo de puta. La política y los armados políticos nacionales son gigantescos, hay mucha gente, muchos cargos, electorales y no electorales, y por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata, algún degenerado o algún delincuente. La diferencia está en como reaccionás cuando sucede eso", escribió Parisini en su cuenta de X (ex Twitter).

El pedido de disculpas de Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan, tras el apoyo a un candidato a concejal que exigía sexo por trabajo.

"Nosotros y yo personalmente reacciono, no encubriéndolo ni haciéndome el pelotudo, sino pidiendo que lo expulsen del partido, que se cumpla la ley y vaya en cana si es que es cierto que pedía guita a cambio de favores sexuales. Tengo entendido que ya lo expulsaron. Así que ahora falta todo lo otro. Ex-concejal Pablo López, ojalá te mueras", deseó al finalizar el posteo el referente de La Liberad Avanza (LLA).

Esta dinámica de soltarle la mano a los suyos es algo recurrente en las últimas semanas del conductor de La Misa en Carajo. Recientemente en ese programa confesó que no bancaba los tuits que había hecho Fran Fijap sobre explotar en Congreso Nacional con diputados y senadores dentro y señaló que había que saber tuitear, para diferenciarse y tras ser denunciado por un grupo de legisladores peronistas.

Lo cierto es que debió salir a aclarar su cambio de postura porque en las redes sociales se viralizó el video donde lo apoyaba. "¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Acá estoy con el concejal Pablo López. No Pablo López el zurdo. Sino Pablo López el que vale la pena, liberal. Así que les mando un saludo a todo el Concejo Deliberante de Salta. Y no sean mandriles, muchachos. Ya está. La Libertad Avanza. Abrazo", son las palabras que lanzó junto al ahora ex concejal, quien remató el video con un "¡Viva la libertad, carajo!".

La referencia a dos concejales homónimos es porque la principal figura del Partido Obrero en esa provincia también se llama así, y es además un ex diputado nacional que logró una de las mejores performances históricas de su organización en la provincia y en el país, a través de la cual llegó en su momento al Congreso Nacional.

Pablo Emanuel López entre los popes libertarios que le dieron su apoyo.

El López de izquierda, en diálogo con BigBang , señaló que a Dan y su tropa "le salió mal la jugada". "Había algunos periodistas acá que cuando me entrevistaban siempre decían 'Pablo López el bueno', como para diferenciarme del otro. Y yo decía: 'che, es un poco exagerado'. Ahora creo que tenían razón", reveló.

"El tema es gravísimo. Esto escaló porque ya había denuncias contra otros referentes de LLA por también pedirle plata a empleados estatales. Pero esto es ya un escándalo superior porque está el abuso sexual de por medio", explicó el dirigente del PO. "Esto refleja lo que esta gente es: su política de ataque permanente contra los trabajadores se expresa también en lo que hacen hacia el interior de su propio partido y las actitudes que tienen", comparó después.

El concejal salteño del Partido Obrero Pablo López.

El trotskista recordó que LLA ganó la elección provincial y se mostró preocupado porque si bien renunció a su cargo, en diciembre podría volver a su cargo. "Uno entendería que no debería asumir. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Hay que estar atentos. Si bien él renunció ahora, ¿qué va a pasar en diciembre cuando estén los nuevos mandatos?", se preguntó.

Al mismo tiempo caracterizó que el escándalo "debería tener una repercusión", aunque aseguró que "no siempre pasa eso". "Esperemos que la gente con esto reflexione sobre qué es LLA en su política más general. A nivel nacional las políticas de ajuste, lo que están haciendo en la salud pública con el Hospital Garrahan. Esperemos que tenga esa repercusión", deseó.

El escándalo explotó con la filtración de un audio de una empleada del espacio con el renunciante. "Además de que querés hacer caja con 500 mil pesos al mes. ¿Qué más?", le preguntó ella allí, quien luego ante la falta de respuesta del concejal siguió: "500 mil porque en realidad mi sueldo era de 500 mil pesos, te estabas cobrando 200 de la deuda, me quedaron 300, ¿qué más?".

"Dejá de forrearme y te voy a escuchar", le pidió el libertario. "Ok. No te estoy forreando, Pablo Emanuel. Te estoy hablando. ¿No eran 500 mil pesos? ¿No me vas a responder Emanuel?", continuó la joven. "Decí Pablo Emanuel", soltó él, pidiendo que lo llame con precisión. Y luego de eso tiró la primera propuesta: "¿Me vas a chupar la pija?".

El ex concejal salteño Pablo Emanuel López

La mujer del audio, que buscaba la confesión para tenerlo grabado, se quedó para escuchar la propuesta. "Yo te ofrecí una vuelta una solución para todos tus problemas y no aceptaste", sostuvo López. "Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos", propuso al final. La víctima de acoso contestó con una risa y una frase: "se cree que yo soy una puta". Luego llegó la viralización y la renuncia.