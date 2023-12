"El que corta, no cobra": el Gobierno los amenaza y los piqueteros desafían el protocolo de Bullrich

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires huele al 20 de diciembre de 2001. Han pasado 22 años desde aquella manifestación en la que el pueblo argentino se expresó al grito de "¡Que se vayan todos!", frase que se volvió cabecera en las bocas de cientos de miles de manifestantes que hicieron ruido con sus cacerolas.

Dos décadas después, la historia se repite: un vacío de poder anterior puso a Fernando de la Rúa a gobernar y casi como un déja vú, en 2023 el jefe de Estado es el máximo referente libertario, Javier Milei. Una vez más, más de 15 organizaciones sociales, populares y de izquierda marcharán.

Pero esta vez lo harán en contra de las extremas medidas políticas y económicas que anunció el líder de La Libertad Avanza, aunque con el agravante de que la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich (que en 2001 ejercía funciones como ministra de Trabajo) lanzó un protocolo anti-manifestaciones políticas que promete reprimir con fuerza a quien ose ocupar el espacio público para reclamar derechos con la excusa de "garantizar la libre circulación" por las principales calles porteñas.

Mediante un tweet en el que parece festejar, Bullrich amenazó nuevamente a los manifestantes que se reunirán en diferentes puntos de la ciudad para marchar desde la Plaza de los dos Congresos a Plaza de Mayo: "Lo resolvió la Justicia: ¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal! Solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario".

Si usted marcha hoy, debe tener en cuenta que el protocolo anunciado permite reprimir si: corta la calle interrumpiendo el tránsito vehicular; si participa de la marcha con el rostro cubierto; si lleva consigo palos u otros elementos contundentes y mucho cuidado si lleva niños o niñas porque todavía no hay disposiciones oficiales de lo que pueda pasar con ellos en caso de ser detenido el padre o la madre.

En un comunicado desde el ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires comandada por Jorge Macri también advierten: "Actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones, promoviendo de manera preventiva el cumplimiento de dichas normas documentando acciones, denunciándolas y/o haciéndolas cesar según corresponda".

Por otra parte, las fuerzas de seguridad revisan minuciosamente los colectivos y los trenes que llegan al amba para evitar que los piqueteros se movilicen con elementos que puedan ser utilizados par ejercer violencia como palos y capuchas. Los operativos son en las principales terminales de la Ciudad: Once, Constitución, Retiro y Chacarita, que es donde se moviliza la mayor cantidad de gente que viene del conurbano bonaerense para la marcha piquetera.

Puntos de encuentro para marchar que serán inaccesibles

"Al Rodrigazo que anunció Milei-Caputo se lo derrota luchando. El 20 de diciembre tenemos que ser decenas de miles en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Abajo el plan motosierra contra los trabajadores, la juventud y las mujeres", dijo Eduardo Belliboni, referente del polo Obrero, una de las principales organizaciones que ocuparán el espacio público.

Desde las 9 de la mañana se cortará diferentes puntos de acceso a la ciudad, que aunque no están confirmados, siempre es bueno tener en cuenta:

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Puente Saavedra

Autopista Buenos Aires-La Plata

Autopista Dellepiane

Acceso Oeste

General Paz y Ruta 3

Si usted debe desplazarse por la ciudad tiene que tener en cuenta que desde las 16 horas un grupo gigante de gente estará desplazándose desde varios puntos de la ciudad. Estos son:

Estación Constitución > 9 de Julio > Belgrano> Diagonal Sur> Plaza de Mayo

Estación Once > Rivadavia > Plaza Congreso > Av De Mayo > Plaza de De Mayo

Estación Retiro > Alem > Córdoba > 9 de Julio > Diagonal Norte > Plaza de Mayo

Luego, los puntos de manifestación donde estará el epicentro de la concentración se realizará también en diferentes puntos:

Acoyte y Rivadavia

Parque Avellaneda, García Del Río y Pinto

Plaza Jorge Casal, Triunvirato y Roosevelt

Plaza Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra

Plaza Irlanda, Gaona y Donato Álvarez

Plaza Coronel Díaz, Coronel Díaz y Av. Las Heras

Av. Santa Fe y Coronel Díaz

Recomendaciones para la marcha

Desde el gobierno de Bullrich y Milei se está apostando fuerte para que los manifestantes den marcha atrás con la idea de salir a las calles. Tanto es así que habilitaron la línea 134 que acumularán denuncias sobre supuestos aprietes de las cabezas sindicales a quienes cobran planes sociales.

Muy temprano a la mañana, llamó la atención la aparición de carteles en estación Constitución que decían: "El que corta, no cobra", haciendo alusión al protocolo de la ministra de Seguridad que aseguró que se hará un trabajo de inteligencia para reconocer a quienes se manifiesten.

La cosa está picante y hay que ir preparado para todo, pero sobre todo para la represión. Desde la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia proponen llevar DNI, teléfono con carga de batería y saldo, además de llevar la SUBE aunque se haya llegado a la manifestación con movilidad propia.

La misma organización llama a marchar en grupo, no solo ni sola y respetar los protocolos de seguridad de cada columna. Proponen también llevar pañuelos para taparse la cara en caso de gases lacrimógenos pero también aconsejan no taparse el rostro sin ninguna razón.

Aconsejan llevar ropa y calzados cómodos no así drogas ni alcohol que pueden llegar a intensificar la represión o incluso la detención. Un punto particular también habla de no llevar niños, niñas ni adolescentes y habla también sobre las personas migrantes: recomiendan no asistir si no tienen realizada la residencia regular.