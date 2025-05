Wanda Nara se aferra a MasterChef con recuerdos de su pasado junto a Icardi

En medio de la tensión judicial con Mauro Icardi por la revinculación con sus hijas, Wanda Nara enfrentaría un nuevo frente de conflicto vinculado a su futuro laboral. Crecen las dudas sobre si finalmente será la conductora de la próxima edición de MasterChef. Ante esta incertidumbre, la empresaria salió al cruce en redes sociales y desmintió no formar parte de la grilla de Telefe.

Fue Paula Valera, panelista de Socios del Espectáculo, quien instaló versiones que indican que la producción del reality estaría interesada en contratar a Victoria Vannucci, quien reside desde hace varios años en Estados Unidos. Según trascendió, Telefe le habría hecho llegar una importante propuesta económica, incluso superior a la que habría acordado con la Bad Bitch. La distancia geográfica no sería un obstáculo, ya que le ofrecieron un esquema similar al que Nara utilizó cuando estaba en el exterior.

Wanda Nara revivió su paso por MasterChef y no olvidó cuando Mauro Icardi estuvo a su lado en el programa

Sin embargo, pese al atractivo ofrecimiento para trabajar durante algunos meses en Argentina, la respuesta de Vannucci fue negativa. La ex modelo está enfocada en la apertura de su nuevo local gastronómico, Who is Pachamama, con el que le va muy bien. Además, recientemente se recibió de chef profesional.

En medio de los rumores que ponen en duda su lugar como conductora del ciclo, Wanda Nara publicó una historia en Instagram con un compilado de sus mejores momentos al frente de MasterChef Celebrity. En el video, negó estar en malos términos con Telefe. Aun así, varios periodistas aseguraron que en el canal habría malestar por la exposición judicial que enfrenta junto a su ex pareja.

Lo curioso —y posiblemente contraproducente— es que en el clip que compartió aparece Mauro Icardi. Durante su relación, el futbolista la acompañó en el proyecto televisivo, y en una visita al país incluso fue recibido con halagos por parte de los participantes. En una de esas apariciones, Wanda le preguntó a una concursante si había cocinado pensando en su esposo. La respuesta fue tan letal como divertida: " No, en el tuyo, y después en el mío ", lanzó la participante, provocando la risa y el sonrojo al marido de la conductora.

A pesar de que Wanda Nara etiquetó a Telefe en la publicación, desde la producción decidieron no repostear su historia, lo que podría leerse como una señal de distancia. Mientras tanto, Mauro Icardi disfruta de su estadía en Turquía junto a la China Suárez y no oculta su entusiasmo: "El agua está hermosa con tanto calor, pero ella... qué decir... una diosa de otro universo", escribió en un posteo dedicado a su pareja actual.