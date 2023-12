Milei, contra las cuerdas: los contundentes pedidos de los gobernadores a su súplica por "apoyo"

Promete ser una jornada caliente políticamente: el presidente Javier Milei se reúne con todos los gobernadores argentinos. Según trascendió, nadie faltará al encuentro que se realizará a las 12 del mediodía en Casa Rosada, más precisamente en el salón "Eva Perón". Milei no podrá llevar a cabo su paquete de medidas reformistas del Estado si no tiene apoyo político y es eso lo que buscará con la reunión además de dejar clarito que "no hay plata" por lo que extenderá el pedido de reducir "al mínimo las transferencias discrecionales a provincias", según viene replicando desde que asumió la presidencia con el único objetivo de bajar (o controlar) el déficit fiscal.

Guillermo Francos

En la reunión también se buscará poner luz donde no la hay, por ejemplo en el tema del paquete de reformas que sería enviado al Congreso y, como Milei no tiene ningún gobernador propio deberá tener la cintura política para generar alianzas para sostener su gobernabilidad.

La reunión fue organizada por el ministro del Interior Guillermo Francos que ya venía teniendo un diálogo fluido con los representantes de cada provincia, aunque con sus dificultades: Milei pasó la motosierra por esa cartera y le quitó la potestad de poder repartir el fondo de Aportes Nacionales del Tesoro (ATN) que servía para suplir necesidades de emergencia. Ahora, esa caja está en manos del ministro de Economía, Luis Caputo.

Nicolás Posse

Se prevé que al primer presidente libertario de Argentina lo acompañe en esta hazañosa reunión, el jefe de Gabinete Nicolás Posse en la que se verá a todo el arco político argentino unido.

Los pedidos de los gobernadores

Desde cada punto del país llegará un representante de gobierno. Se sabe que cada provincia es un "mundo" y por eso ya advierten que la variedad de pedidos, consultas, preguntas y cuestionamientos será interminable. Sin embargo, hay tres puntos en los que hay coincidencia.

1- Fondos de coparticipación : se adelantó que el pedido más importante que le realizarán a Milei tiene que ver con una compensación por los fondos de coparticipación perdidos en el último tramo del año y hacer frente a las amenazas de recorte de estos fondos.

Sergio Massa

2- Paquete de medidas : gobernadores buscarán más precisiones sobre el plan de gobierno liberal para aclarar la situación económica y social que regirán hasta por lo menos 2027 y que se presentará en el Congreso durante los próximos días.

3- Obra pública : con el lema de "no hay plata" se propuso parar la obra pública en todo el país. Es esa medida la que buscarán al menos debatir con Milei.

Luego, trascendieron pedidos particulares como el de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) que buscará respuestas en cuanto a la caja de jubilaciones de su provincia, además de que "se sostengan las transferencias por programas educativos y también las obras públicas".

Por su parte, Martín Llaryora (Córdoba) preguntará qué pasará con la deuda que sostiene la provincia con ANSES, algo muy parecido con lo que ya adelantó Pullaro además de la preocupación de las obras públicas.

"Vamos a pedirle al gobierno nacional asistencia a través de un ATN, habida cuenta de que claramente esa herramienta está diseñada para casos como este temporal, con efectos devastadores", dijo Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Por su parte, Gustavo Valdés de Entre Ríos dijo que primero "vamos a ir a escuchar, es una reunión convocada por el Presidente".

Gustavo Valdés

Marcelo Orrego, de San Juan lanzó una frase que seguramente hará presión sobre el plan de gobernabilidad de Milei: "En San Juan somos Nación dependientes, siempre se habla de que dependemos en un 80%, pero yo diría que es más, porque si se suman los programas internacionales, la cifra llega al 86%. Los sanjuaninos solo recaudamos el 14% de lo que utilizamos".

Las reformas políticas de Milei

El paquete de reformas también irá muy adentro en la política democrática y electoral. Propondrá abolir las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) además de adoptar una boleta única.

Buscarán que los comicios sean a través de boleta única

Estas modificaciones se llevarían adelante con el argumento de que los comicios son muy caros además de considerarlo ineficiente. Fue el ministro del Interior Francos quien criticó duramente el sistema: "Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos". ¿Llegarán a un acuerdo en la Cámara Nacional Electoral?

Gobernadores invitados y confirmados