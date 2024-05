"Es un primer paso para sacar a la Argentina del pantano": Milei celebró la media sanción de la Ley Bases

¡Tensión en Diputados! Martín Menem se cruzó con una diputada del Frente de Todos

Al tomar la palabra antes del quórum, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Agustina Lucrecia Propato, se cruzó con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Muchas gracias, señor Presidente Martín Menem, y me gusta recalcar este apellido de renombre que lleva porque creo que en la historia de la 23.696 (ley de reforma del Estado) no nos atrevimos a tanto. En la ley de reforma del Estado que llevó adelante su pariente, y muchos de acá también estaban presentes en este recinto en ese entonces, no se animaron a tanto a clausurar una discusión", dijo Propato al momento de ser interrumpida por Menem.

El presidente de la Cámara le pidió a la legisladora que "planteé lo que tenga que plantear", a lo que ella le respondió: "Disculpen un segundo, no se hagan la ley ómnibus encima, por favor, no se hagan una reforma laboral encima, por favor, no se apresuren tanto los empresarios del Llao Llao, tranquilos, pero discutamos de cara a la gente lo que piensa cada uno de esta ley". Frente a esto, el libertario le pidió silencio y agregó: "Vamos identificándonos para votar la moción del diputado Pichetto (solicitó que la votación se realiza de manera nominal). Ya acordamos, diputada, votarlo ahora, no vamos a seguir con el debate. Que digan lo que tengan que decir".