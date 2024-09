Ex combatientes de Malvinas repudian que Milei retome relaciones con Gran Bretaña: "La soberanía no les interesa"

La ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino, no perdió el tiempo en Nueva York y, mientras el presidente Javier Milei acusaba a la ONU de ser una organización "socialista", ella se reunía con el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy para retomar lazos con aquel país que invadió las islas Malvinas en el '82.

Lo que el gobierno libertario realizó fue ni más ni menos que reflotar el acuerdo Foradori-Duncan que se firmó durante la gestión de Mauricio Macri en donde Carlos Foradori, vicecanciller argentino y el exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan acordaron destrabar las restricciones argentinas para hacer crecer económicamente a las Islas Kelper.

David Lammy y Diana Mondino

Meses después, Duncan confesó en un libro de su autoría que Foradori estaba "borracho" mientras firmaba el pacto que planteaba "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas". Fue la Confederación Nacional de ex combatientes de Malvinas quienes hicieron caer este tratado durante la gestión de Santiago Cafiero como canciller de Alberto Fernández.

Ahora, la historia parece haber retrocedido en materia de derechos con la reunión entre Mondino y Lammy que decidieron que Argentina y Gran Bretaña retomen relaciones pero con secretos de por medio.

Acuerdo Foradori-Duncan

En una comunicación oficial, el gobierno de La Libertad Avanza expresó que el acuerdo sería para "retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional"; además para "organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan" y por último para "avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba".

Es sobre ese último punto que BigBang consultó a Ramón Robles, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas que explicó: "Nos duele muchísimo lo que Mondino coordinó con el canciller inglés porque fuimos nosotros, la Confederación Nacional con la presidencia de Rubén Rada, los que denunciamos el tratado Foradori-Duncan ante el juez (Ariel) Lijo que después no le dio trascendencia, pero seguimos trabajando en silencio y cuando (Santiago) Cafiero era canciller logramos que se anulara ese tratado".

Ramón Robles,presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas

Sin embargo, ninguna acción libertaria parece sorprender a Robles que oyó con asombro al presidente Javier Milei decir "admira" a Margaret Thatcher, la responsable del asesinato de más de 300 soldados argentinos en combate. El ex combatiente de Malvinas reflexionó: " Por lo visto esta gente viene a hacer solamente negocios y la soberanía no les interesa ".

Desde ese punto de vista también analizó: "Creemos que a una nación usurpadora hay que hacérsela lo más difícil que se pueda, hay que hacer que le cueste todo bastante caro, que le cueste mantener esa isla a 14.000 kilómetros", dijo y agregó: "Pero si nosotros que somos los que estamos reclamando no cumplimos con lo mínimo, cómo podemos pretender que nuestros países hermanos como Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay nos vayan a acompañar. Esto trae aparejado que mañana todos los países de alrededor, negocien con los Kelpers sin ningún problema. Eso es lo que nos molesta".

Sobre el tratado que erradicaron solo hace un par de años atrás, Ramón explicó: "Nosotros lo que hicimos fue denunciar el tratado Foradori-Duncan porque allí se habla de comercialización y todos los aspectos que pretendan para que crezca Malvinas y deja de lado el tema de la soberanía; se discute comercialmente más que soberanamente", dijo en relación con el gobierno de Javier Milei.

Ramón Robles no se creyó la versión oficial que hicieron circular desde el Gobierno y cuestionó duramente las verdaderas intenciones de reflotar los vuelos que vendrán desde el Reino Unido, pasarán por San Pablo en Brasil y de Córdoba a Malvinas: "¿Cuántas personas van a llevar de Córdoba? dos o tres personas; después lo que van a llevar es tema de mecánico, autos, informática y todo lo que lo que necesite la isla comercialmente".

La Libertad Avanza prometió que los vuelos a las islas serán para familiares de los caídos en Malvinas

Desde esa perspectiva, Robles desmanteló la mentira libertaria: "Entonces si a la isla le sale fácil mantenerse, conseguir todo lo necesario, vino,comida, etcétera, etcétera, le sale 600 kilómetros sale dos pesos pero si lo tienen que traer de 14.000 kilómetros obviamente que le va a salir más caro", expresó y completó: " Yo no creo en la política de la guerra, pero creo que la política tiene que ser 'asfixiarlos económicamente' para que les cueste todo más caro y el pueblo inglés vea que se están despilfarrando un montón de dinero para mantener una isla con 4.000 o 5.000 habitantes".

Sobre la supuesta intención humanitaria en cuanto a las relaciones bilaterales, Ramón dio en la tecla: "Ponen a los familiares de los caídos en el medio. Porque si uno quiere hacer un tratado con la Cruz Roja Internacional, no necesita entregar el país . Mañana nos van a decir 'bueno muchachos, para que viajen de vuelta tienen que firmar que las islas son nuestras' y no es así", explicó.

Ramón Robles junto a su compañero en la última visita a Malvinas

En ese sentido, pidió recaudos y responsabilidad al gobierno de Milei: "Si vamos a discutir, vamos a discutir el tema principal que es la soberanía, que hace 180 años que la estamos peleando. Esto deja un antecedente realmente malo para la Argentina cómo lo dejó el de Menem que fue el primer entrenador que hubo cuando firmó el Tratado de Madrid".

Y, sobre las palabras del presidente Javier Milei en las que expresó amar "ser el topo que viene a destruir al Estado", reflexionó: "Viene a destruir la patria y la patria es la educación pública que hoy está siendo avasallada y atacada continuamente, la patria son nuestros abuelos que crearon este país, la patria es el Estado. Solo no se salva a nadie acá, si no nos salvamos y no salimos a flote en unidad, nunca vamos a salir. ojalá que la juventud lo entienda y ojalá que alguien le ponga freno a este señor que se hace pasar por doctor, por licenciado y con ese criterio de libre mercado, quiere entregar todo lo que tenemos", terminó contundentemente.