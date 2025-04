Irónica, CFK estalló contra Milei por la no-foto con Trump: "Qué manera de boludear y gastar plata al divino botón"

Cristina Fernández de Kirchner (CFK), ex presidenta y actual líder del bloque del Partido Justicialista, no escatimó en palabras ni en ironía para cuestionar al presidente Javier Milei.

A través de un extenso mensaje en la red social X, la dirigente peronista desmenuzó cada movimiento político reciente del mandatario, desde su discurso por el aniversario de Malvinas hasta su política económica frente a los aranceles recientemente impuestos por Estados Unidos. También hubo espacio para criticar su visita a territorio norteamericano, que terminó sin la tan ansiada foto con Donald Trump.

Cristina Fernández de Kirchner

El 2 de abril, fecha clave para recordar la gesta de Malvinas, Milei lanzó un discurso que no pasó desapercibido. Fernández de Kirchner, estalló y dijo que el líder de las fuerzas del cielo hizo "pelota 60 años de construcción política internacional" al referirse a los habitantes de las islas como "malvinenses" y sugerir que deberían "votar con los pies". La ex presidenta no dudó en responder: "No son 'malvinenses'; son población plantada en nuestras islas desde 1833 para usurparlas. ¿Qué parte no entendés? Si querés te hago un dibujito", dijo con estilo explosivo.

La crítica no se detuvo ahí. CFK también apuntó contra la política económica del gobierno frente a los recientes aranceles impuestos por el presidente de Estadios Unidos: "Nos enchufaron un arancel del 10% para todas las exportaciones argentinas a EEUU. ¿Y vos nos querés convencer que son amigos nuestros? En todo caso serán amigos tuyos... Pero fijate bien, porque ni siquiera... Te metieron el mismo arancel que al resto de América del Sur , incluidos los gobiernos que vos llamás 'comunistas'".

Milei en el acto de Malvinas

La ironía se intensificó al mencionar el posteo en inglés de Milei con la canción de Queen "Friends Will be Friends". Según la presidenta del PJ, mientras el comercio global se desplomaba y las acciones argentinas caían, el presidente pensó que era buena idea publicar un mensaje en redes sociales que poco tenía que ver con la gravedad de la coyuntura.

Por si fuera poco, la ex mandataria también cuestionó la estrategia económica del gobierno frente al dólar y los aranceles: "Con tu dólar planchado que encarece en dólares la producción nacional, más el arancel del 10% que nos puso tu 'amigo' Trump... ¿Qué corno pensás que vamos a poder exportar a EE.UU.? Del 25% del arancel que nos fijó para el acero y el aluminio argentinos, mejor ni hablar... Piadoso manto de silencio".

CFK y Milei el día de la asunción del libertario

Las críticas se extendieron al terreno internacional cuando recordó cómo su gobierno mantuvo una postura coherente respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, incluso en contextos complejos como el conflicto entre Rusia y Ucrania: "Te cuento algo... Pese a la excelente relación que siempre tuvimos con la Federación Rusa, en 2014 nuestro país, por instrucción mía como Presidenta de la Nación, votó en contra de dicha anexión en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente para mantener la coherencia de nuestro reclamo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas ".

El mensaje concluyó con una dosis extra de sarcasmo hacia quienes defendieron durante años el libre comercio y ahora enfrentan las consecuencias del proteccionismo estadounidense: "Saludos cordiales a toda la gilada autóctona que se desgañitó durante décadas pontificando el libre comercio y la libertad de los mercados, en contra del proteccionismo 'populista'. ¡Bienvenidos al mundo real!", fustigó.

Trump ninguneó a Milei

Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner no dejó pasar la oportunidad de remarcar la ausencia de la esperada foto entre Javier Milei y Donald Trump: "Qué manera de boludear y gastar plata al divino botón", sentenció con evidente desdén.