Marta Fort confesó que atraviesa una enfermedad neuronal: el heroico papel de Ricardo Fort

En una entrevista que tocó las fibras más profundas, Marta Fort, hija del amado empresario y mediático Ricardo Fort, compartió un capítulo íntimo de su vida que pocos conocían. La joven modelo habló sobre la hemiparesia, una condición neurológica que afecta la movilidad del lado derecho de su cuerpo y que ha estado presente desde su nacimiento.

" La hemiparesia es algo con lo que nací . Básicamente, cuando un bebé nace y se queda por unos segundos sin oxígeno en una parte del cerebro, eso puede dejar secuelas", explicó con serenidad y firmeza. Marta detalló que, en su caso, el lugar más afectado de su cuerpo es el lado derecho. Sin embargo, lejos de permitir que esta condición la definiera, encontró en su familia un apoyo incondicional para enfrentar los desafíos desde muy chiquita.

Marta, Felipe y Ricardo Fort

El papel del Comandante fue crucial en los primeros años de vida de Marta. Según sus propias palabras, su padre actuó con rapidez y determinación para garantizarle el mejor tratamiento posible: "Gracias a que mi familia reaccionó rápido, y mi papá se movió como un león para encontrar a los mejores médicos, logré recuperar bastante. Hice —y sigo haciendo— mucha kinesiología. Es un trabajo constante, que no termina nunca", relató con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza.

Durante la entrevista, Marta también recordó cómo su familia transformaba cada sesión de tratamiento en una experiencia menos pesada. Las visitas al centro de rehabilitación neurológica Fleni se convertían en momentos que incluían pequeños gestos amorosos: "Después del estudio, te compramos un sandwichito" o "Vamos a ver ropa, así te distraés".

Marta Fort

Uno de los episodios más desafiantes de su infancia fue el uso de una ortesis conocida como "valva", una bota ortopédica que debía llevar puesta desde la rodilla hasta el pie. Este dispositivo formó parte de su vida cotidiana durante varios años, incluso en la escuela: " Fue entre los 4 y 5 años hasta los 12 o 13 . Era básicamente o no ir al colegio, o que me dé vergüenza o decir 'bueno, mirá tengo la bota, listo, es parte de lo que soy y ya está'", compartió.

A pesar de las dificultades, Marta destacó cómo estas experiencias la ayudaron a desarrollar una personalidad resiliente y fuerte. Según ella misma expresó: "Me ha tocado pasar situaciones que quizás si yo hubiese tenido una personalidad un poco menor, no las hubiese afrontado de la manera en que las afronté. Yo creo que por mal o bien eso me forjó bastante y hay que tener fuerza ".

Marta, Felipe y Ricardo Fort

Las palabras de Marta Fort resuenan como un mensaje poderoso y una vez más queda en evidencia cómo Ricardo Fort deseó brindarle la mejor calidad de vida a sus hijos.