Tini Stoessel abrió su corazón y dio una lección de vida: "Le puede pasar a todos"

La cantante y actriz Tini Stoessel vive uno de sus mejores momentos en lo profesional después de haberse tomado un impasse tras revelar sus problemas de salud mental y después de grabar su último e íntimo disco Un Mechón de Pelo.

Si bien contó que "todavía sigue en tratamiento", la Tini que se vio sobre el escenario montado en el barrio de Palermo es otra: poderosa, segura de sí misma y con una vibración que atravesó a todo el fandom.

Tini en Un Mechón de Pelo

Sin embargo, todavía no había contado cómo está de su salud mental, algo que finalmente destapó en una entrevista con Dominique Metzer para Telenoche. Allí, la artista compartió reflexiones profundas sobre su experiencia personal, así como su proceso de sanación y aprendizaje.

Desde muy joven, Stoessel enfrentó episodios de ansiedad, ataques de pánico y otros desafíos emocionales que, según sus propias palabras, la llevaron a momentos de gran vulnerabilidad: " Obviamente que sigo en tratamiento con mi psiquiatra, con mi psicóloga, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado", expresó durante la charla, dejando claro que el camino hacia el bienestar nunca cesa.

Tini dio un recital en pleno Palermo para presentar Futttura

La Triple T también destacó la importancia de contar con herramientas y apoyo para abordar estos problemas: "Mejorando en todos los aspectos y eso me tiene súper contenta, pero también creo que forma parte de la vida y hoy lo entiendo desde ese lado. Hoy tengo un montón de herramientas y entendimiento sobre el tema, entonces lo abordo desde otro lugar", dijo muy sinceramente.

Compartir su experiencia no sólo ha sido un acto de liberación personal, sino también un gesto de empatía hacia quienes atraviesan situaciones similares, algo que Tini siempre tiene presente: "Lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo, saber que había personas ahí que estaban para escucharme y para acompañarme, y que yo no estaba loca", afirmó, haciendo hincapié en el valor de hablar y buscar ayuda.

En su relato, Stoessel también reflexionó sobre la necesidad de detenerse para recuperar el equilibrio emocional: "Frenar también fue un acto recontra necesario para que hoy pueda estar mejor. Era eso o... que el final sea otro. Yo no quería seguir así", confesó.

La cantante no se quedó callada y cuestionó los prejuicios asociados a los problemas de salud mental, recordando que estas dificultades no discriminan entre personas ni raza, ni religión ni color: "Entendí que me podía pasar a mí teniendo éxito, teniendo dinero, una familia recontra conformada, pero es algo mental que te ocurre y le puede pasar a todos", reflexionó sobre el estigma que rodea a estos diagnósticos.

Además de compartir su experiencia personal, Tini Stoessel habló sobre su próximo proyecto artístico más ambicioso: Futttura. Este festival promete ser un recorrido por todas las etapas de su carrera, desde sus inicios en la serie de Disney Violetta hasta sus éxitos más recientes como solista: "La gente va a poder estar ahí desde las tres de la tarde, por eso tiene este concepto de festival. La idea es que con la gente podamos disfrutar de pasar por todas las etapas que fui viviendo (...) hasta a mí me parecía muy loco por todas las cosas que pasé, que viví. Escucho ciertas canciones y me genera mucha emoción", explicó muy entusiasmada.