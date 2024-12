Edgardo Kueider y el entramado de poder, dinero, corrupción e irregularidades financieras que giran a su alrededor

El senador peronista Edgardo Kueider está en el ojo del huracán tras ser imputado en Paraguay por "tentativa de contrabando" junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa. El caso, que comenzó con el hallazgo de más de más de 200.000 dólares y 640.000 pesos sin declarar en el vehículo que los trasladaba, reveló una red de conexiones empresariales y patrimoniales que plantea preguntas inquietantes sobre la transparencia y el uso del poder político en la región.

El senador nacional de Unidad Federal Edgardo Kueider.

El episodio comenzó con la incautación de una Chevrolet Trailblazer SUV 2021, que transportaba grandes sumas de dinero no declarado. Pese a que el vehículo no estaba registrado a nombre del senador, sí lo estaba a nombre de Rodolfo Daniel González, su socio en la firma Betail S.A. y empleado en comisión en su despacho. La Fiscalía paraguaya, encabezada por Édgar Benítez y Gabriel Segovia, imputó a Kueider y Guinsel Costa bajo el artículo 336 del Código Penal, que sanciona el ingreso o egreso de bienes no declarados, especialmente en compartimentos ocultos o formas que evadan controles aduaneros.

El juez Humberto Otazú dispuso la prisión domiciliaria de ambos y una fianza de 150.000 dólares por persona. El caso contra Kueider no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que revela un entramado financiero con posibles fines oscuros. Betail S.A., la empresa en la que el senador posee el 50%, comenzó como un comercio ganadero, pero rápidamente expandió sus operaciones hacia bienes raíces de lujo. Entre sus propiedades, destaca la adquisición de departamentos y cocheras en el exclusivo edificio Live de Paraná, un complejo ligado al empresario Claudio Tortul, conocido por casos de corrupción en contratos de seguridad.

Curiosamente, parte de estos bienes pasó a nombre de Guinsel Costa, la misma secretaria implicada en el intento de contrabando, coincidiendo con investigaciones que ya apuntaban a la firma. Rodolfo González, quien figura como titular del vehículo incautado, también preside otras sociedades como Iceler S.A., Neopop S.A. y Arrocera Los Colonos, mientras ocupa un cargo público en el Congreso de la Nación. Este doble rol genera interrogantes sobre su capacidad de operar como empresario mientras percibe ingresos del Estado. Además, el vehículo adeuda más de $3.6 millones en patentes, lo que suma otro elemento a esta trama de irregularidades financieras.

Iara Guinsel Costa, la acompañante de Kueider

La inversión de Betail S.A. en bienes raíces de alta gama y su conexión con Tortul, detenido por presunto pago de sobornos, levanta sospechas de lavado de dinero. La cercanía entre Kueider y Tortul, quienes son vecinos en el mismo complejo de lujo, refuerza la percepción de que el senador no solo se benefició políticamente, sino también económicamente, de sus influencias. Mientras las investigaciones avanzan en Paraguay y Argentina, desde el despacho de Kueider intentaron minimizar los vínculos de González con el senador, afirmando que "no tiene funciones" pese a estar en comisión desde 2019.

Al senador nacional Edgardo Kueider lo encontraron en Paraguay con más 200 mil dólares y de 600 mil pesos que no había declarado.

Sin embargo, las pruebas acumuladas apuntan a una red que combina negocios privados, bienes públicos y una falta de rendición de cuentas que ya no puede ignorarse. El caso Kueider no solo es un escándalo de corrupción, sino también un recordatorio del abuso de poder y la opacidad en la gestión pública. Mientras tanto, la Justicia tiene ante sí la tarea de desentrañar una red cuya complejidad y alcance podrían comprometer la confianza en las instituciones políticas y económicas del país.