Jorge Macri sobre el acuerdo por la coparticipación: "La primera postura de Caputo no fue cumplir todo el fallo"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, brindó detalles de la reunión que tuvo el viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de este tira y afloje que hay entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por los fondos de la coparticipación. "La reunión fue tensa, difícil", admitió el primo de Mauricio Macri. Recordemos que en diciembre del 2022, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad en el conflicto que la oponía al Gobierno nacional por el recorte de la coparticipación.

Luis Caputo

En aquella oportunidad, la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020, que fue asignado a la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal, por unanimidad, le había devuelto con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables.

Esta medida cautelar obliga al Estado nacional a devolver ese dinero que, no obstante, no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento. Según la Corte, la decisión no afectaba a los ingresos del resto de las provincias. En ese marco, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, viene reclamando desde su asunción que los fondos que se recortaron durante la gestión de Alberto Fernández sean restituidos mediante el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con LN+, Macri habló del encuentro que mantuvo con Caputo y advirtió que "la primera postura del ministro no fue cumplir todo el fallo". "Nos planteó que podía acomodarse en algunos números, lo que hace todo el tiempo, tratar de administrar recursos", contó y en la misma línea, agregó: "Le dije: 'Mirá, hasta acá aguantamos nosotros, ahora pedile a otros'. La Ciudad no puede seguir haciendo este esfuerzo y acordamos este mecanismo de empezar el 1° de agosto".

Jorge Macri

Al mismo tiempo, El jefe de Gobierno porteño también le pidió al ministro de Javier Milei "hacer algo que la Corte siempre suele pedir, que los problemas de la política los resuelva la política". Según detalló el dirigente del PRO, Nación y la Ciudad de Buenos Aires se presentarán juntos ante la Corte Suprema para expresar "una postura de acuerdo" y resolver la deuda de "alrededor de 90 millones de dólares por mes".

Jorge Macri reveló que tras la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito, principal vía de recaudación, la administración porteña cobraba impuestos sobre las Leliqs y otros pases, pero cuando el Gobierno quitó las Leliqs del Mercado, comenzaron a tener un problema financiero. "Ahí levanté el teléfono y me comuniqué con el ministro", reveló. "Fue un rubicón, un punto de quiebre, un desafío y lo administramos razonablemente bien", dijo.

El posteo de Mauricio Macri

Y añadió: "La Ciudad hizo un esfuerzo grande durante seis meses, dándole tiempo al gobierno, siempre mantuvimos vivo el reclamo de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema". A pesar de su firmeza en el reclamo, Macri aclaró que nunca evaluó demandar penalmente al gobierno de Milei, ya que reconoce una postura diferenciada a la de la administración de Alberto Fernández, la que calificó de "casi delictiva" y de querer quitarle recursos "con una excusa falsa". "Una cosa fue la actitud de ese gobierno de quitarle a la Ciudad de esa manera y otra la de este gobierno que dijo "considero que te tengo que pagar, pero dame tiempo", cuestionó.

Cabe destacar que Fernández había cuestionado la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por Mauricio Macri que, por entonces era presidente, en el que elevó de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía de coparticipación la Ciudad de Buenos Aires. "La Ciudad, cuando el Gobierno nacional de ese entonces le traspasó a la Policía Federal, consiguió 2 puntos más de coparticipación. Pero, para cubrir los gastos de ese traspaso hacía falta 1 punto de esa coparticipación. Había entonces más de 1 punto excedente que la Ciudad no estaba utilizando para cubrir gastos de sueldos y funcionamiento de la Policía Federal", se había justificado por entonces el ex jefe de Estado.

Alberto Fernández.

La discusión sobre el nivel que recibe la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, viene desde hace varios años: comenzó en 2020 con la quita de un punto de la coparticipación nacional por el traspaso de las funciones de seguridad gracias al decreto 375 de septiembre de aquel año y este es uno de los puntos que las provincias suelen reclamar, al igual que los subsidios al transporte colectivo.

Por su parte, Alberto Fernández sostuvo que la medida apuntaba a "reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los '80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación". De todas formas, Jorge Macri se mostró optimista y contó que Milei se comprometió a encontrar una manera de resolver este conflicto. "Estuve la semana pasada mucho tiempo con el Presidente. En el desfile tuve chances de hablar, pero él me dijo que íbamos a encontrar una manera de resolverlo", concluyó.