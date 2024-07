Trump, desatado: calificó de "corrupto" a Biden y afirmó que Kamala Harris será una rival "fácil" en las elecciones

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no competir por la reelección contra Donald Trump abrió un proceso de sustitución de candidato dentro del partido demócrata. Ahora, con Biden fuera, comienza una nueva selección de candidato para medirse contra los republicanos. El actual mandatario le otorgó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, que podría inclinar la balanza para que finalmente sea la elegida.

Kamala Harris y Biden

Sin embargo, el partido Demócrata debe celebrar una reunión en agosto y en ese marco, definir a quien enfrente al candidato republicano Donald Trump. Hay que destacar que si Biden hubiera continuado más allá de esa convención, el proceso sería más engorroso, pero como se bajó antes, alcanza para que su sucesor sea escogido el mes próximo. En ese comité, el actual presidente norteamericano controla 3.908 de los 3.939 delegados, aunque también podría darles libertad de acción.

Mientras todo esto ocurre, el magnate y ex presidente se pronunció a la renuncia de su competidor y lo calificó de "corrupto" y "no apto" para ejercer su cargo. "El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no es apto para servir. ¡Y nunca lo fue!... Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente. ¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!", sostuvo Trump a través de la red social Truth.

Las imágenes más duras del tiroteo en el acto de campaña de Donald Trump

Al mismo tiempo, prometió "remediar el daño" que ha hecho Biden durante su presidencia. "Y ahora, mirá lo que hizo a nuestro país, con millones de personas que vienen a través de nuestra frontera, totalmente sin control ni verificación, muchos de las prisiones, instituciones mentales, y un número récord de terroristas. Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente. HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO", insistió.

Trump vs Biden

Por otra parte, en una entrevista por CNN a pocos minutos de conocerse la decisión de Biden, Trump sostuvo que el actual mandatario estadounidense "va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de nuestro país"; y ante la posibilidad de que el actual miembro del Partido Demócrata de 81 años sea reemplazado por Kamala Harris, su actual vicepresidenta, en la candidatura presidencial, el magnate consideró que será "fácil" de derrotar.