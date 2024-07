La actual vicepresidenta, el amigo de George Clooney y dos gobernadores: los candidatos para reemplazar a Biden

Para sorpresa de nadie, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, anunció este domingo que no se postulará para la reelección en las próximos comicios presidenciales. En un comunicado dirigido a la nación, el actual mandatario de 81 años destacó los logros de su administración durante los últimos tres años y medio, incluyendo una economía robusta, reformas históricas en atención médica y medicamentos, así como importantes avances en seguridad y justicia social. "Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que lo que estamos hoy y sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense", escribió.

Biden vs Trump

En el escrito, Biden destacó el haber superado "una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión". "Si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es lo mejor para mi partido y el país dimitir y concentrarme únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido", sumó.

En la nota, el jefe de Estado adelantó que este fin de semana dará más detalles sobre su decisión y le agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris por su colaboración y compromiso en estos años de gestión. "Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y confianza que has depositado en mí", adelantó.

La carta de Biden al pueblo estadounidense

Y cerró: "Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos nosotros. juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América". Su decisión abre un nuevo capítulo en la política estadounidense de cara a las elecciones de 2024. La propia Harris es por estas horas quien tiene las mayores probabilidades de quedarse con la candidatura presidencial demócrata para competir con el republicano Donald Trump.

Luego de anunciar que desistía de competir por su reelección, Biden dijo que su preferencia estaba con Harris. "Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año", fue el mensaje que colgó el presidente estadounidense después de anunciar su renuncia a la reelección.

Teniendo en cuenta que el presidente norteamericano tiene el control de casi la mayoría de los delegados de la Convención del Partido Demócrata, la postulación de Harris podría tener el camino allanado para la competencia. El mes próximo se realizará el encuentro de los demócratas, a quienes este domingo Biden exhortó a trabajar unidos para vencer a Trump. Harris, de 59 años, es la primera mujer en la historia de los Estados Unidos que llegó al cargo de vicepresidenta.

Kamala Harris, la gran candidata

Además, fue la primera mujer negra y sudasiática que fue seleccionada para ocupar un cargo nacional en el partido. Antes de ser compañera de fórmula de Biden en 2020 fue senadora por California, su lugar de nacimiento. Estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Howard, y también Derecho en Hastings. Sus padres eran inmigrantes jamaicanos e indios, por lo que creció asistiendo a una iglesia bautista negra y a un templo hindú.

Fue fiscal general de California, senadora y aspirante presidencial por un breve lapso de tiempo, hasta que el 11 de agosto de 2020 Biden lo nombró como su compañera de fórmula. El 7 de noviembre de 2020 Harris fue elegida vicepresidenta, cargo que ocupa hasta ahora. Otro de los posibles candidatos es el gobernador de California, Gavin Newsom, sin embargo, no se lo ve con demasiadas posibilidades ya que muchos seguidores del actual oficialismo lo ven "muy cómodo" con los republicanos.

George Clooney ya le había pedido a Biden que se apartase de la carrera presidencial

También ha sido señalado el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, luego de que recibiera el apoyo del actor George Clooney, quien es amigo confeso del actual presidente estadounidense. De hecho, en una nota publicada en el New York Times, el artista llamó a Pritzker "como un posible contendiente". Por otro lado, los mismos demócratas rumorearon con el nombre de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, copresidenta de la campaña Biden-Harris, pero posiblemente se descarte rápidamente su participación. Finalmente se barajó la posibilidad de Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, quien respaldó a Biden cuando fue señalado para ir por su reelección.