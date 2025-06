Kicillof contestó la pregunta del millón: ¿modifica el calendario electoral tras la condena a CFK?

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su profunda preocupación tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena en la causa Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En declaraciones recientes, Kicillof calificó la decisión judicial como "una vergüenza" que genera "un daño enorme a la democracia" y dejó abierta la posibilidad de que el calendario electoral provincial pueda sufrir modificaciones.

En un contexto de incertidumbre política, el gobernador aseguró que "se analizaron escenarios" en reuniones internas, pero evitó confirmar cambios concretos en las fechas electorales. " Hoy estamos en otro país ", afirmó, y aunque señaló que "las elecciones son el día que son", no descartó que las circunstancias puedan alterar lo planificado.

Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof

Kicillof no dudó en describir el fallo judicial como un hecho sin precedentes: "Estamos ante una situación tremenda, un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva", sostuvo contundentemente y en la misma línea, reconoció que la sentencia contra Cristina deja abierto un nuevo -e inesperado- escenario político: "Esto acaba de ocurrir y no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene. No me puse a pensar ni elucubrar escenarios ".

El gobernador bonaerense también enfatizó que el peronismo provincial trabaja para lograr la unidad frente a este nuevo panorama: "Hay una vocación importante de todos los sectores de buscar una lista en común . Era de lo que veníamos hablando", explicó.

CFK abraza a Kicillof

En su análisis del fallo, Kicillof fue contundente al criticar al Poder Judicial: "Si el sistema judicial es esto, estamos en el horno", expresó, y calificó la causa Vialidad como un proceso plagado de irregularidades. "Es una causa que sigo muy en detalle y hay una lista interminable de irregularidades, desprolijidades e inventos", dijo con tono serio mientras que subrayó que "no está demostrada de ninguna manera la responsabilidad de Cristina".

El gobernador describió el caso como una construcción narrativa sin sustento jurídico sólido: "Se ha construido un relato, una historia, un cuento para niños que habla de una culpabilidad a través de una sentencia mediática con mucha liviandad", dijo sin pelos en la lengua. En este sentido, recordó que incluso Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia, había cuestionado la solidez de la causa antes de asumir su cargo: "Lo histórico es que puedan hacer esto: una causa tramitada de manera irregular y con un calendario político" que, según él, deja "un daño enorme a la democracia".

En medio de este complejo escenario político y judicial, Kicillof volvió a remarcar su rechazo al fallo y su apoyo incondicional a Cristina Kirchner: "Si a un expresidente de la Nación la pueden condenar de esta manera ¿quién va a ser presidente de un país así? Es una berretada lo que hicieron . Algo muy grave", aseveró.

La condena a Cristina Kirchner marca un antes y un después en la historia política argentina, y las palabras del gobernador bonaerense dejan entrever un período de incertidumbre y tensiones que no parecen tener fecha de caducidad. Mientras tanto, el peronismo busca reorganizarse para las elecciones en la provincia de Buenos Aires y responder a lo que Axel Kicillof describe como "un ataque directo a la democracia".