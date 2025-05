Macri volvió a "quemar" a Lospennato al contar que se quiso bajar entre lágrimas tras la derrota de Ficha Limpia

El rendimiento de Maurico Macri como figura para apuntalar al electorado porteño del PRO detrás de Silvia Lospennato es, como mínimo, contradictorio. Más allá de que en las encuestas la candidata no repunta y podría llegar a salir tercera, en las últimas intervenciones públicas del ex presidente cometió muchos errores, como ir "drogado", confesar que su espacio no ganaría y, ahora, confesar que la diputada nacional pensó en bajarse de la elección y hasta de la política.

"Salió llorando del estudio. Me llamó llorando diciéndome: 'Me quiero ir. Basta. La política no tiene sentido'", soltó el ex jefe de Gobierno porteño en una entrevista que les hacía, a él y a su candidata, el periodista Jony Viale en TN. La cara de Lospennato fue similar a la que puso durante todos estos días en los cuales el ex mandatario jugó un papel contradictorio en su postulación.

"Sí, pero dejá de contar eso", lo cortó la candidata entre risas nerviosas. "Bueno, pero eso es humano. Vos sentiste... después, por supuesto, a las dos horas ya estaba de vuelta para luchar y pelear, porque es una guerrera", soltó Macri como para enmendar en parte su error. Aunque ya era tarde. "¿Por qué le decís 'dejá de contar eso'?", quiso saber el periodista. "Porque ella siente que no puede permitirse tener un momento. Y la verdad es que, cuando uno lucha tanto, y de golpe ve que desde atrás la vuelven a bloquear", explicó Macri enseguida.

"Fue un momento de mucha indignación, de la debilidad que te provoca pensar. Millones queríamos la ley. Millones estaban esperando que hubiera un mensaje contra la impunidad", reflexionó Lospennato. "Que los que se robaron la Argentina completa, más de un PBI de este país, alguna vez se les termine la carrera política. Porque fijate que lo único que hacía la ley era eso, ni siquiera los metía presos", añadió.

En las últimas horas el presidente Javier Milei deslizó que la caída de Ficha Limpia no fue por un llamado de él al líder misionero Carlos Rovira, sino que fue producto de un pacto de impunidad entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner. La maniobra descolocó por completo al PRO, desde donde buscan, aún en el peor de los escenarios, una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

"Para mí ha sido una infinita desilusión. Porque es una alucinación. Una serie de alucinaciones. Es un disparate cósmico lo que acabamos de escuchar y la verdad es que estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando porque me da mucha tristeza", reconoció Macri al ser consultado al respecto por C5N el lunes por la noche.

Aprovechándose del perfil peronista de la señal que lo entrevistaba, siguió: "¿Vos lo creés a eso? Vos que sos del otro palo, ¿vos creés que tenemos un diálogo?". La pregunta a sí mismo bien podría graficar la situación de desconcierto que tiene Macri con el PRO que fundó hace casi dos décadas, en el marco del mundo actual.

Cuando le consultaron sobre el posible acuerdo en PBA. Macri señaló que no iba a emitir más opiniones. "Estamos concentrados para el 18 votar para cuidar lo que logramos en estos 17 años, porque el PRO es el cambio con equilibrio y respeto republicano. Y porque, además, se transformó en una discusión de valores: la verdad que representa Silvia Lospennato o la mentira y la oscuridad de todo lo que ha pasado alrededor de Ficha Limpia", denunció.