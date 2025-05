Benjamín Vicuña rompe el silencio: "No hay chance de que mis hijos se muden a Turquía"

En medio de un torbellino mediático, Benjamín Vicuña decidió hablar sobre la situación de sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la actriz China Suárez. Los rumores sobre una posible mudanza de los pequeños a Turquía junto a su madre y su actual pareja, Mauro Icardi, encendieron las alarmas. En una entrevista reciente, el actor chileno dejó en claro su postura, priorizando siempre el bienestar de los niños.

"Trato de no estar tan al tanto, porque hay mucha información, cosas que están buenas y otras que no. Yo sé cuál es la interna y en ese sentido trato de transmitir lo que es importante", expresó Vicuña cuando fue consultado sobre la exposición mediática que tienen sus hijos desde que se puso de novia con el ex de Wanda Nara y ahora lo acompañaron a Turquía.

El actor no ocultó su incomodidad al tener que abordar temas tan personales frente a las cámaras: " Me da tanta vergüenza . Te lo digo sinceramente. Tener que estar hablando de estas cosas que son como domésticas, permisos, viajes, vida familiar... Es rarísimo tener que dar explicaciones. Pero en ese sentido, sí se habla, se conversa, y siempre se preserva a los chicos. Eso es lo más importante", afirmó con seriedad.

La exposición de Magnolia y Amancio en redes sociales también fue motivo de preocupación para Vicuña. Al ser consultado por un repudiable comentario que recibió uno de sus hijos, el actor fue contundente: "Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Debería haber entes para controlar ese nivel de pelotudeces que se comentan sobre niños". Además, agregó: "Uno ya debe tener una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios, que justamente son desde el resentimiento, la envidia o sencillamente desde la cobardía".

Sobre la polémica generada por las fotos de sus hijos vistiendo camisetas del Galatasaray, el equipo de fútbol en el que juega Icardi, Vicuña manifestó su desacuerdo: "No sé si es necesario", dijo, dejando entrever su molestia por la situación aunque quiso poner paños fríos sobre la situación.

Sin embargo, lo más tajante fue su respuesta ante la posibilidad de que Magnolia y Amancio se muden a Turquía con su madre y el futbolista argentino: " No, no hay posibilidad. No hay chance ", sentenció sin rodeos, dejando claro que no está dispuesto a permitir un cambio tan radical en la vida de sus pequeños.

En cuanto a la exposición mediática que la China hace de los niños, Vicuña prefirió mantener la diplomacia: "Son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que me parece que están de más. Pero eso también se habla en privado y no voy a usar un programa de televisión para decir lo que me molesta o no me molesta", aseguró.

Con un tono firme pero respetuoso, Benjamín Vicuña dejó claro que su prioridad son sus hijos y su bienestar. Aunque se mostró cansado por el constante escrutinio público y los rumores, el actor reafirmó su compromiso con ellos: "Voy para adelante, como siempre".