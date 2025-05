Grabois aseguró que Milei terminará tras las rejas por el caso $Libra: "Esto fue pura codicia y plata, no es un tonto"

El escándalo cripto $Libra desató una tormenta de acusaciones y controversias y, en el centro de este huracán se encuentra el presidente Javier Milei, señalado por su participación en una estafa millonaria con criptomonedas. Juan Grabois, abogado y dirigente político, es una de las voces más críticas en este caso que, sin pelos en la lengua, anticipó el futuro del líder de las fuerzas del cielo respecto a los avances en la investigación.

Muy fiel a su estilo, Grabois no escatimó palabras al referirse a Milei y su esotérica hermana Karina, sugiriendo que su destino podría ser la cárcel: "Yo creo que los hermanitos van a terminar presos y el plazo depende de cuánto tiempo conserven el poder político", afirmó durante una entrevista en El Destape 1070. Esta declaración no es un simple pronóstico, sino una advertencia basada en lo que Grabois describe como pruebas contundentes de delitos que no condicen con la función pública de Milei, entre ellos la estafa y el tráfico de influencias .

Juan Grabois

La querella presentada por Grabois ganó tracción tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde el abogado ha realizado presentaciones ante el FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) y la Federal Trade Comission: " Nuestra querella avanza muy bien ", subrayó, destacando que ya mantiene conversaciones clave en Estados Unidos para impulsar la causa.

El núcleo de las acusaciones se centra en un tuit de Milei que, según Grabois, configura un delito de "negociaciones incompatibles con la función pública". Al incluir un enlace al contrato inteligente para comprar los tokens Libra, Milei habría intercedido indebidamente en negocios de terceros: "El solo tuit del presidente configura este delito", aseguró Grabois, comparando la rapidez del supuesto fraude con el infame "robo del siglo" al Banco Río.

La gravedad de las acusaciones se amplifica con la mención de tráfico de influencias, que Grabois considera "muy fácil de probar" gracias a testimonios sobre reuniones entre Milei y cripto empresarios a cambio de dinero. Esta situación induce presión sobre la Justicia argentina, especialmente ante el avance de la demanda colectiva en tribunales norteamericanos.

Grabois no solo apunta a las acciones individuales de Milei, sino que también critica su relación con el presidente estadounidense Donald Trump: "Aunque Milei tenga una subordinación miserable al gobierno de Trump, andá a saber si lo pueden arreglar ", reflexionó, sugiriendo que la impunidad del presidente argentino podría estar tambaleándose ante el creciente escrutinio social.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $Libra

Para Grabois, la lucha contra este Gobierno va más allá del ámbito judicial; es un combate en múltiples frentes: "Hay que combatir frontalmente a este Gobierno en todos los planos de lucha: el sindical, el callejero, el judicial, el político, la lucha cultural", declaró y subrayó la necesidad de resistir lo que considera un proceso de deshumanización en la República Argentina.

En medio de estas acusaciones y tensiones políticas, el futuro de Javier Milei y su administración pende de un hilo. Las palabras de Juan Grabois resuenan como un eco crítico en un escenario donde la política y la justicia se entrelazan en una danza compleja y peligrosa: "El delito está probado con solo el tuit del presidente y una condena va tener porque hay tres delitos que no condice con su función pública, entre ellos la estafa y el tráfico de influencias. Esto fue pura codicia y plata, no es un tonto que no se dio cuenta, juntó mucha plata y tuvo mucha ganancia", destapó el dirigente social.