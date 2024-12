Milei habilitó la "cacería" de personas extranjeras y Bullrich festejó: "La expulsión puede ser inmediata"

Patricia Bullrich está cada vez más convertida al partidos de La Libertad Avanza que le dio la gestión en el Ministerio de Seguridad. Atrás quedaron las acusaciones de "tirabombas en jardines de infantes" que le había proferido Javier Milei en campaña; tan así que ahora explicó cómo serán las modificaciones del régimen migratorio para expulsar del país a extranjeros que delinquen.

Como si no se tratara de personas, Bullrich expresó que ya existe un equipo que está trabajando para transformar el Código Penal para dar lugar a "expulsiones exprés" de personas que cometan delitos y que no hayan nacido en suelo argentino.

Patricia Bullrich

Así las cosas, el plan de la Ministra es que aquellas personas sean expulsadas del territorio nacional lo más rápido posible como ya había indicado en su gestión anterior con Mauricio Macri. Esta misma normativa había sido dada de baja años después, en 2021, con la gestión de Alberto Fernández.

La idea fue expresada ante al tibia mirada del periodista Luis Majul -un amigo casi personal de la Ministra- que orgullosa contó cómo se llevarán a cabo las modificaciones: "Así como muchos países tiene sus restricciones, Argentina tiene que cuidar porque, además, es cuidar los impuestos de la gente ", dijo.

El incendiario tuit de Patricia Bullrich de "cacería" de eprsoans extranjeras en Argentina

En esa misma línea, advirtió que en la nación argentina hay "un sistema que a la mitad de la pena se pueden ir, ahora si son delitos más pequeños, la expulsión puede ser inmediata" y, contundentemente explicó que trabajarán fuerte para que " nadie que tenga antecedentes pueda entrar ".

Bullrich alegó que: "Es un contrato con la sociedad y nuestra Constitución dice: 'Bienvenidos todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino', pero que quieran venir a trabajar, a desarrollarse, a formar su familia, pero no a robar, no a delinquir, no a matar ".

Milei y Bullrich

Sin miedo de caer en la estigmatización de las personas migrantes, la ministra de la represión fue irónica y no escatimó: "Bastante tenemos con los delincuentes argentinos como para además tener delincuentes extranjeros ".

En ese sentido, garantizó: "Estamos conformando las figuras penales para poder lograr expulsiones rápidas, ya tenemos muchas expulsiones exprés", dijo y añadió: "Es una invitación a la buena fe, pero no a venir a ser delincuentes, narcotraficantes, tratantes de personas, eso no lo queremos", remarcó.

Alineadísima con las fuerzas del cielo

Las declaraciones fueron la continuación del discurso de Manuel Adorni donde confirmó varios ataques a la comunidad migrante argentina. El gobierno de La Libertad Avanza quiere arancelar el acceso a la salud pública para quienes no sean residentes y planifica exactamente lo mismo respecto a la educación pública.

Sobre esto, Bullrich explicó que la medida que llevará a extranjeros a pagar por la educación pública " va a significar un retorno de dinero de los impuestos de la gente ".

Patricia Bullrich usó el cassette libertario y casi sin datos, expuso que existen "profesionales que luego se van a otro país y ejercen en otro país". Además sentenció: "Esperemos que las universidades entiendan que reciben el dinero de los impuestos de los ciudadanos y que lo tienen que cuidar", dijo y completó: " Si los extranjeros no tienen injerencia en la vida política argentina y no pagan impuestos, no pueden recibir un beneficio".