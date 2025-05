Nadie se esperaba la reacción del Chato Prada sobre los rumores de infidelidad de Lourdes Sánchez: "No me invitó ni a mí"

Lourdes Sánchez rompió el silencio tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con un empresario mexicano y que sugieren una supuesta infidelidad a su pareja, el reconocido productor Chato Prada, con quien comparte la crianza de su hijo Valentín. La bailarina no dudó en calificar la situación como "una locura" y expresó mega su desconcierto ante la magnitud de los dimes y diretes mediáticos.

Todo comenzó cuando la periodista Fernanda Iglesias, en el programa Puro Show, aseguró que Lourdes habría sido infiel a Prada, basándose en fotografías en las que se la veía acompañada por otro hombre. Tras esto, Sánchez decidió hablar públicamente para aclarar los rumores y defender su relación.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez

En diálogo con Karina Iavícoli para Intrusos, Lourdes fue contundente: "Es toda una locura. Ya no sé si pensar si no es algo político. Solo puedo decir que todo es una locura". En un raid de prensa que la tuvo como protagonista del día, también se despachó y dio explicaciones en el programa de streaming Bondi, conducido por Ángel de Brito. Allí la bailarina profundizó sobre cómo se siente: "Estoy en shock. Es una gran locura. No sé qué hacer. No sé qué medidas tomar. Me parece un montón", dijo exaltada.

Sánchez explicó que no le alcanzan los dedos para contestar el aluvión de mensajes con consultas, acusaciones y teorías: "Acá atajando, son muchos mensajes", comentó a De Brito con tono nervioso. Además, recordó cómo en el pasado también enfrentaron rumores sobre supuestas infidelidades de su pareja: "Sí, como aquella vez en la que el Chato en teoría tenía amantes, qué sé yo, se ve que garpa", dijo con tono de superada.

Las fotos de Lourdes Sánchez con quien sería su nueva pareja, el empresario Ramón Vegas.

Uno de los puntos más polémicos del escándalo gira en torno a Ramón Vegas, un empresario mexicano con quien Lourdes habría sido fotografiada. En esa línea del voraz cuestionamiento, la bailarina explicó: "Ramón es un socio de uno de los hoteles a los que yo fui el año pasado a hacer contenido... Es una persona con la que me llevo súper bien, tengo una relación casi de amistad . No tengo mucho que ocultar. He subido fotos con él", dijo para calmar las ansias desesperadas de De Brito por obtener aunque sea una verdad.

Lourdes también aclaró su vínculo con el empresario y los viajes que realizó a Tulum: "Me hice súper amiga, no solamente de ellos, de los dueños y de mucha gente en Tulum. Viajé varias veces siempre que hubo un evento puntual fui, este año todavía no pude ir por todos mis compromisos en Corrientes y ya se me hacía casi imposible viajar", explicó.

El día en el que el Chato Prada le pidió casamiento a Lourdes Sánchez

En cuanto a los rumores de un supuesto casamiento con Vegas en México -con un ritual maya de por medio- Sánchez lo desmintió categóricamente: "No, allá lo que pasa es que hacen muchos rituales mayas y yo he subido uno a mis redes, creo que fue una storie y creo que las tengo en destacadas". Y, en la misma tónica expresó que tiene los medios de prueba a disposición de todos y de todas: "Tengo el video y se hacen mucho esas ceremonias, no solamente de casamiento, sino también de rituales mayas para aquellos que ponen un hotel, una casa o se apoderan de un suelo porque le tienen que brindar un homenaje a los mayas".

A pesar del revuelo mediático, Lourdes aseguró que su relación con el Chato Prada está más fuerte que nunca: " No nos vamos a separar, si buscan eso, no es por acá . Capaz lo quieren porque es algo que les garparía", dijo y añadió: "Nosotros nos llevamos demasiado bien y entendemos el juego, por eso cuando me dijeron que tenía amantes el Chato con modelos, hasta ni siquiera me molestaría que fuera verdad, a ese punto llega nuestra relación", dijo superando cualquier acuerdo monogámico tradicional.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez

Sobre cómo enfrentan este tipo de situaciones como pareja, Lourdes explicó: "Nosotros tenemos una relación muy sincera, hablamos de todo y es la manera que encontramos de llevarnos bien y estar hace tantos años juntos", dijo en medio de caras de sorpresa del panel de Bondi.

Pero no todo es color de rosa porque uno de los aspectos más delicados del escándalo fue el impacto en su pequeño hijo Valentín. Lourdes confesó: "Yo no lo conté porque involucra a mi hijo, pero a raíz de todas esas cosas que empezaron a salir, la gente me pregunta por la calle delante de Valentín, lo cual le trajo ciertos traumas y empezó a tener algunas actitudes en el cole, que hoy tengo que tratarlas", expresó y agregó con firmeza: "Es decir hasta dónde llega todo y mi hijo es el límite. Yo me río, el Chato también, somos personas del medio y hasta lo entendemos, pero ya cuando...", dijo angustiada.

El Chato Prada también rompió el silencio

Por su parte, el Chato Prada también habló sobre la situación y respaldó a su pareja a minutos de que su novia hablara también para Bondi. Allí, el productor expresó: "No me enoja (lo que dicen), pero me parece mucho. Toda esta movida que hizo Lourdes allá (Tulum), significa laburo. Estoy al tanto de toda la gente con la que se junta Lourdes".

Sobre los rumores del supuesto casamiento entre Lourdes y Ramón Vegas, Prada fue tajante: "Lo del casamiento es too much". Incluso bromeó junto a De Brito sobre no haber sido invitado: "No me invitó ni a mí", dijo irónico y risueño.

El Chato Prada, Lourdes Sánchez y Valentín

Sin embargo, el productor mostró preocupación por cómo este escándalo afecta a su hijo: "Esto me molesta un poco por Valentín. Él tiene 8 años, pregunta, y te rompe un poco las pelotas", dijo sacando el foco de lo que implica que Lourdes Sánchez esté implicada. Si bien fue ella quien recalcó que "no tienen una pareja abierta", todavía no logró escandalizar al Chato Prada que se tomó los rumores con la tranquilidad de un dios maya.