La Joaqui contó cómo se las arregló con Cazzu para que sus hijas no notaran la ausencia de sus padres

En el último año, Joaquina Lerena De La Riva —más conocida como La Joaqui— logró desprenderse de la coraza trapera y ruda que muestra en sus producciones musicales para compartir, en cada nueva entrevista, su lado más sensible. En ese contexto, la cantante visitó el stream Rumis para hablar de su presente profesional y abrir el corazón sobre su profunda amistad con Cazzu.

Durante la charla, la artista recordó su pasado viviendo en Fuerte Apache, atrapada en una relación tóxica y abusiva que no solo destruyó su salud mental, sino que además la dejó sin recursos materiales ni profesionales, ya que su entonces pareja era también su productor y mánager: "Estaba con mis bebés. No tenía ni celular, ni nada. Esta persona me los rompía constantemente ", relató describiendo la situación límite que atravesaba.

La Joaqui recuerda cómo Cazzu salvó su vida

En medio de ese caos, lo único que conservaba en su memoria era el número de teléfono de su amiga Cazzu, quien tiempo después se convertiría en su salvavidas: "El único teléfono que me acordaba de memoria era el de Juli (Cazzu)", confesó. Un día, mientras se encontraba en un almacén del barrio, tomó una decisión clave: le pidió el celular a una de las personas que estaban allí y, sin pensarlo demasiado, le envió un mensaje a la cantante jujeña. " Le puse si me mandaba un Uber y me fui a su casa ", comentó.

La jefa del trap no dudó en acudir al rescate de su amiga. Le abrió las puertas de su mundo y le ofreció la oportunidad de empezar de nuevo: "Mirá, a mí me queda esta casita en San Justo. O sea, tenés seis meses ahí, pagos", le dijo, brindándole un techo y el tiempo necesario para reconstruir su vida. "Yo sabía que tenía seis meses para encontrarle una resolución a la situación", recordó La Joaqui.

Durante ese tiempo, el vínculo entre ambas se profundizó aún más. Cazzu no solo fue su sostén emocional, sino también su aliada profesional: "Ella justo tocaba en Lollapalooza y me dijo: 'Bueno, toquemos juntas'", narró. Pero el refugio no vino solo de la mano de la artista, sino también de su entorno: "No es solo especial ella. Su núcleo familiar entero es especial", destacó la intérprete, conmovida por el cariño recibido.

El lazo entre las cantantes se volvió tan fuerte que sus hijas también se consideran familia. En un momento del relato, La Joaqui compartió una anécdota que la emocionó profundamente: "Chuchu (su hija) había dibujado a Juli, a mí, a ellas dos (Chuchu y su hermana) y a Inti (la hija de Cazzu)", contó con la voz quebrada. Ambas artistas se encargaron de llenar los espacios que los progenitores dejaron vacíos.

" Hemos aplaudido tan fuerte para ellas nosotras, que no notaron quién no aplaudía ahí ", reflexionó la autora de Butakera, dejando en evidencia el impacto positivo que ambas tuvieron en la vida de las hijas de la otra.

La conexión fue tan intensa, que incluso llegó al estudio. En su nuevo álbum, Cazzu no solo le dedicó un tema a su hija, Inti, sino que incluyó la voz de la hija de La Joaqui en la introducción. "Inti, no llores más", se escucha decir a la pequeña Chuchu a modo de arrullo. Al final del tema, su voz se despide con un "Inti, te amo", dejando en claro que la amistad entre ambas artistas ya comenzó a ser heredada por sus hijas.