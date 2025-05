María Valenzuela volvió a ser internada: "Vivió un episodio de destrato en una obra"

Una vez más, la actriz María Valenzuela se encuentra librando una dura batalla contra la depresión. Este fin de semana fue internada de urgencia en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo, donde fue atendida por un fuerte dolor en el pecho y cefaleas intensas. El lunes, por recomendación médica, fue trasladada a un centro especializado en salud mental del Gran Buenos Aires. La noticia, que generó preocupación en el ambiente artístico y entre sus seguidores, fue confirmada por su hija, Malena Mendizábal.

La actriz atraviesa un cuadro de depresión.

Lejos del escenario y los aplausos, Valenzuela transita otro momento de oscuridad emocional. A los 68 años, y con una carrera de más de cuatro décadas en la televisión y el teatro, la actriz optó nuevamente por alejarse del ruido mediático y enfocarse en su salud. "Después de un episodio que vivió de destrato en una obra que estaba ensayando, el sábado pasado sintió un dolor en el pecho y un fuerte dolor de cabeza. Y además hace un tiempo mamá tuvo un cuadro de hipertensión. Entonces nos asustamos y fuimos a la clínica", relató Malena en diálogo con el programa A la Tarde (América TV).

La joven detalló que los médicos lograron estabilizarla tras su ingreso al sanatorio, pero dejaron en claro que el malestar tenía raíces emocionales profundas. "Quedó internada. Los médicos lograron estabilizarla, pero me dijeron que eso se debía a un cuadro emocional, y que debía ser tratada en otro lugar. Así que mamá volvió y tomó la decisión de internarse de nuevo, por voluntad propia, en un instituto para volver a recuperarse emocionalmente", contó la hija de la actriz. Según sus dichos, la decisión fue tomada en conjunto y ambas llegaron a la conclusión de que lo mejor era que ella se internara de forma voluntaria para poder recuperarse emocionalmente.

De esta manera, explicó: "Ayer logramos conseguir una cama y bueno, y fue trasladada a este lugar. Hablé ayer a la tarde y estaba tranquila. Ni siquiera tiene su celular, ni redes, ni nada. No voy a decir nada porque yo necesito cuidarme a mí también". No es la primera vez que Valenzuela atraviesa un cuadro como este. En noviembre de 2024, también había sido internada tras sufrir una crisis emocional mientras trabajaba en una comedia junto a Mariano Martínez. En ese entonces, un accidente automovilístico mientras viajaba desde Pilar al Multiteatro fue el disparador de una internación voluntaria en una clínica psiquiátrica de Ituzaingó.

Aquella vez, su entorno habló de "un cuadro de angustia muy profunda y estrés severo". Meses después, ya recuperada, la actriz había roto el silencio y habló públicamente de aquella experiencia: "Uno pasa por momentos de bajones y después tiene momentos felices. En mi caso es una de cal y una de arena, te doy una caricia y después una cachetada, pero estoy acostumbrada". Valenzuela, con su inconfundible mezcla de temple y fragilidad, enfrentó cada recaída con valentía y sinceridad, sin esconder su lucha frente a las cámaras. Esta nueva internación se da en un contexto especialmente sensible: se había retirado de una nueva obra teatral.

Además, según confirmó su hija, el ambiente laboral no fue el adecuado. Si bien no quiso dar detalles, Malena reveló que lo que pasó su mamá en ese ensayo fue muy feo y resaltó que la afectó mucho. El silencio y la ausencia de Valenzuela en redes sociales, donde suele compartir reflexiones y mensajes a sus seguidores, confirman la necesidad de una pausa profunda. En palabras de su hija: "Está internada, pero está bien. Es un momento para que se recupere en paz". La historia de María Valenzuela no es solo la de una actriz consagrada. Es la de una mujer que ha sabido reinventarse en múltiples ocasiones, que ha resistido embates públicos y privados, que ha atravesado el dolor y la adversidad con una honestidad conmovedora. Hoy, esa misma mujer vuelve a tenderse en busca de ayuda, sabiendo que pedirla es también un acto de valentía.