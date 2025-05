San Lorenzo en crisis, un vestuario en pie de protesta y una dirigencia al borde del abismo: "Llevamos meses sin cobrar"

San Lorenzo vive una de las semanas más oscuras de su historia reciente. A solo cuatro días de disputar un partido clave por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ante Argentinos Juniors, el plantel profesional decidió no salir a entrenar en señal de protesta por la falta de pago de sus salarios. Una medida drástica, pero inevitable ante la inacción de una dirigencia que hace tiempo perdió el rumbo y la credibilidad.

Los jugadores arrastran deudas desde febrero y, pese a los reiterados reclamos, las promesas nunca se tradujeron en soluciones. El punto de quiebre se dio este jueves, cuando la Asociación del Fútbol Argentino transfirió fondos para saldar los compromisos con el plantel, pero el dinero fue depositado en una cuenta embargada. El resultado fue tan absurdo como indignante: los fondos quedaron retenidos y los jugadores, una vez más, con las manos vacías.

La reacción no tardó en llegar. En una decisión unánime tomada en el vestuario, los futbolistas se negaron a entrenar. "No se trata sólo de una cuestión económica, sino de respeto, dignidad y condiciones laborales básicas que todo trabajador merece", expresó el mediocampista Íker Muniain a través de sus redes sociales. El comunicado fue claro, contundente y doloroso: los jugadores se sienten burlados por una dirigencia que ya no ofrece garantías de nada.

Russo con la cabeza en Argentinos y el escándalo en el club

Pero el caos financiero no es el único frente abierto. La crisis institucional se agravó semanas atrás con la difusión de una cámara oculta en la que se ve al presidente Marcelo Moretti recibiendo unos 25 mil dólares en efectivo como presunto pago para concretar el fichaje de un juvenil. Un escándalo que todavía no fue aclarado, pero que puso a Moretti en el ojo de la tormenta. En lugar de dar explicaciones, el dirigente optó por la huida hacia adelante: recusó a cuatro integrantes del Tribunal de Ética del club para evitar ser juzgado. Una maniobra que huele más a encubrimiento que a defensa legítima.

En medio de este descalabro, el director técnico Miguel Ángel Russo apoya a sus jugadores, aunque su trabajo también se ve condicionado. La suspensión del entrenamiento trastocó la preparación para el duelo con Argentinos, un partido que puede definir el futuro inmediato del equipo en el campeonato. Y aunque restan tres prácticas antes del lunes, el malestar en el vestuario es profundo, y el clima dista mucho del ideal. "Hemos sido pacientes, comprensivos y responsables, cumpliendo cada día con nuestros entrenamientos, partidos y compromisos, priorizando siempre al club, sus colores y su gente", resaltó Muniain.

Lo que está ocurriendo en San Lorenzo no es una simple "mala racha" deportiva. Es una descomposición institucional que atraviesa todos los estamentos del club. Desde los escritorios hasta el césped, pasando por la tesorería y el vestuario, todo huele a crisis. La falta de planificación, la improvisación constante y la negligencia dirigencial convirtieron a uno de los grandes del fútbol argentino en una estructura tambaleante, sostenida únicamente por la dignidad de sus jugadores y el amor incondicional de sus hinchas. "Ha llegado el momento de alzar la voz... consideramos por nuestra parte estos hechos como una burla hacia este grupo de trabajo", sumó el español.

El descargo de Iker Muniain

San Lorenzo no necesita promesas vacías ni comunicados políticamente correctos. Necesita una conducción transparente, responsable y comprometida. Y necesita, ante todo, que quienes manejan los destinos del club entiendan que, sin respeto por sus trabajadores, no hay escudo ni historia que alcance. El "Ciclón" hoy no sólo lucha por un pase a semifinales: lucha por no perderse a sí mismo. "Esperamos que esta situación se resuelva con la urgencia y seriedad que requiere", sentenció Muniain.