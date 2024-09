Plan ENIA en peligro: qué es y cómo funciona el programa preventivo para embarazos adolescentes que Milei desfinanció

El diputado Pablo Yedlin es uno de los referentes políticos del peronismo tucumano que puso en la mira la desfinanciación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Es por eso que, como presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública presentó un proyecto para que esa estrategia contra los embarazos no deseados en adolescencias, se vuelva federal y no corra el riesgo de ser totalmente desmantelado.

La salud pública es uno de los puntos más fuertes de la gestión del referente del peronismo tucumano que logró reglamentar la Ley de Vacunas en 2023 bajo la presidencia de Alberto Fernández. Ahora Yedlin advierte que, tras la asunción del gobierno de Javier Milei, la salud tiene una fuerte desinversión sobre todo en un contexto casi apocalíptico en materia económica y política.

Pablo Yedlin

El plan ENIA fue implementado en algunas provincias argentinas en 2017 bajo la construcción política de varios partidos (peronismo, el PRO y la izquierda) y dio sus primeros pasos bajo la presidencia de Mauricio Macri. En un contexto lúgubre para el desarrollo de la vida en sociedad por la crisis económica que trajo aparejada la desregulación de la economía, Yedlin accedió a analizar el presente del plan ENIA bajo el mandato de las Fuerzas del Cielo en una entrevista exclusiva para BigBang .

En ese contexto, comentó cómo se dio la implementación del plan contra el embarazo infantil en el gobierno macrista: "Como todo programa que ha pasado por distintas administraciones, ha tenido distintas miradas políticas de ejecución; una de las cosas positivas que tiene el programa es que ha pasado varias administraciones, eso es bueno porque quiere decir que hay políticas en la Argentina que son políticas de Estado y que no cada administración que llega el gobierno tira por tierra todo lo que hizo la anterior", dijo y completó: "El programa ENIA ha tenido un impulso mucho más importante durante el gobierno de Fernández, que en el gobierno Macri, por la cantidad de insumos que se repartieron, por la cantidad de coordinadores que se contrataron y por los resultados que se obtuvieron".

Plan ENIA contra el embarazo infantil

Si bien Yedlin consultó al ministro de Salud, Mario Russo, sobre la continuidad del plan ENIA, lo preocupante es la falta de recursos para su verdadera implementación: "Si bien el ministro Russo me dijo personalmente que el programa va a seguir, lo cierto es que la cantidad de insumos que se compran, se distribuyen son insuficientes ".

Además, contó que donde más se sintió la desfinanciación es en el despido masivo de los y las coordinadoras que llevaban adelante el plan ENIA: "Eran fundamentales para el programa porque eran quienes llegaban a los centros barriales, a los clubes, a los colegios, a los centros de salud a hablar con los adolescentes para convencerlos de que hay una manera de cuidarse y que el embarazo es un problema a esa edad", explicó.

Mario Russo, ministro de Salud libertario

La poca voluntad política para sostener el programa es -casi- inentendible. En palabras del propio Yedlin que comentó que "el 50% de los embarazos en adolescentes en la Argentina disminuyeron", también sostuvo: "Lo que a nosotros nos preocupa en esta etapa es que el Gobierno decida quitarle ímpetu a esto. O sea, vos dejás un programa pero lo definanciás, no contratás a la gente, no lo ponés en tu agenda de comunicación, no generás campañas para esto... puede pasar que el embarazo no deseado aumente nuevamente y eso es un enorme problema para la salud pública", analizó.

Embarazo adolescente: ¿responsabilidad libertaria?

"El embarazo adolescente no es solamente un problema de edad: aumenta el riesgo de mortalidad del bebé, aumenta el riesgo de mortalidad de la mamá, aumenta el riesgo social económico de futuro de esa familia que se constituye a través de un adolescente que ha sido mamá", explicó el diputado tucumano.

Sumado a los riesgos de la salud pública, otro riesgo constitutivo es la pérdida de la Educación Sexual Integral (ESI), un punto fundamental para la construcción de las identidades en infancias y adolescencias. La ESI además, sirve como punto de partida no sólo para controlar los embarazos no deseados, sino también para prevenir el abuso sexual infantil.

Trabajadores del plan ENIA están capacitados también en ESI

Sobre ese punto, Yedlin fue contundente: " Está demostrado que la Educación Sexual Integral ha permitido y permite disminuir el abuso sexual (...) Es avisar a los chicos que, si sufren este tipo de situaciones, cómo hacer, dónde expresarse, poder tener un lugar donde demandar, pero como son situaciones intrafamiliares es muy difícil salir de este círculo".

Es por eso que resaltó la importancia de que se vuelva ley: "El programa ENIA no está en toda la Argentina: hasta ahora el programa está en 14 provincias de las 24; la ley permitiría que esto se expanda. Porque en definitiva si bien empezaron por las zonas más complejas de este tema que era el norte argentino, toda la Argentina tiene esta problemática y la idea es llegar a todos lados", explicó contundente Yedlin.

El viejo truco de la derecha: mezclar todo con todo

Si bien el plan ENIA no tuvo mucha resistencia social, sí hubo quienes maliciosamente intentaron verter la línea antifeminista y antiaborto para denostarlo. Yedlin, desmintió categóricamente esas versiones: "No tiene nada que ver el aborto con el plan ENIA", expresó.

En ese sentido, fundamentó: "La ley de Aborto Legal que tiene Argentina es muy importante porque han disminuido prácticamente a cero las muertes por abortos clandestinos en el país", dijo y en contraposición explicó: "Este programa (ENIA) es previo, muy anterior a la IVE, lo presentamos en el Vaticano; es un programa que no tiene esa discusión. Es justamente preventivo. Lo que este programa reparte son anticonceptivos, no abortivos de uso prolongado para las adolescentes".

El diputado advirtió que un grupo de profesionales de la salud trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para comunicar cuáles son los mejores métodos anticonceptivos y así evitar embarazos no deseados: "Se puede colocar un chip subcutáneo que libera una pequeña dosis de hormonas para evitar la ovulación".

Sobre la vieja y no confiable manera de hacer política en la derecha, Yedlin aportó: " Lo que se intenta hacer con esto de mezclar estos temas, es poner una discusión que por ahí todavía está vigente en la Argentina -acerca del tema de la interrupción del embarazo- en un programa que no tiene ninguna discusión y que es aceptado por todas las líneas, inclusive de los lugares más conservadores de la Argentina como es la Iglesia ".

Coparticipación y salud pública: el gran dilema libertario

El problema de la falta de recursos para sostener el plan ENIA se ve reflejado en las paupérrimas cifras que las provincias reciben desde Nación. Según Pablo Yedlin, lo que más preocupa es la falta de contratación del recurso humano (médicos y enfermeros dentro del tema sanitario, pero también profesores Educación Física, psicólogos, trabajadores sociales, agentes sanitarios) para sostener el programa: "Es una pérdida enorme, a mucha gente no se les han renovado los contratos nacionales; algunas provincias los han re-contratado, pero muchas provincias no lo han hecho, porque están en una situación económica muy compleja", contó mientras informó que se despidieron alrededor de 600 trabajadores del plan ENIA.

Javier Milei y su motosierra

Yedlin también analizó cómo viven las provincias el ajuste libertario: "Si hay alguien que ha sufrido el ajuste, han sido las provincias argentinas. Es muy difícil para las provincias que dejan la mitad de sus recursos impositivos a la Nación hacerse cargo de todos los programas; hoy no nos quieren comprar las vacunas para dengue, la tenemos que comprar nosotros; hoy no nos quieren contratar al personal para el programa ENIA, lo tenemos que contratar nosotros; nos mandan menos medicamentos para el REMEDIAR, los tenemos que comprar nosotros", reflexionó.

En ese punto, frenó y fue más profundamente: "No es verdad que la salud es responsabilidad de las provincias porque constitucionalmente la salud en Argentina es un derecho y los derechos deben ser preservados por el Estado nacional, provincial y municipal", dijo y siguió: "Si la mitad del dinero de los nuestros impuestos quedan en la Nación, no podemos hacernos cargo nosotros de todo: o nos devuelven los impuestos en mayor medida o cambiamos la Ley de Coparticipación, o siguen comprando las cosas que ellos tienen que comprar ", dijo determinante.

Salud pública en la era Milei

En un vasto análisis y, consultado por BigBang , Yedlin consideró: "Este gobierno ha tenido dos conceptos en salud pública que son complejos. Uno es creer que el mercado se puede hacer cargo de la salud sin una presencia fuerte del Estado; es decir, liberar los precios de los medicamentos y 'esto se va a regular solo', ahí vemos que los precios medicamentos están impagables y que han subido muy por arriba el Índice de Precio del Consumidor, de la inflación y ni te digo de los salarios. Este es un error absolutamente innecesario, porque se sabe que el mercado de la salud, es un mercado imperfecto que tiene asimetrías, que requiere regulación estatal".

Otro punto que señaló tiene que ver con la ausencia del Estado para ordenar la salud pública: "El Estado debe estar presente y debe ser rector no solamente en la compra de algunos insumos caros y distribución, sino en las normas", dijo Yedlin y ejemplificó: "No puede ser que Tucumán vacune a los policías, a las enfermeras, a los médicos y a los docentes; que Jujuy vacune a los de 20 años; que Misiones vacunen a los de 30 y que Córdoba vacuna de 18 años para la misma vacuna en la Argentina. Somos un país y tenemos que tener un nivel de rectoría; no hay una campaña publicitaria seria del gobierno nacional sobre el tema de dengue, ni sobre nada", consideró el diputado.

En ese sentido, reflexionó: " Este es un gobierno que ha desatendido la salud pública y si preguntás en cualquier clínica, sanatorio privado o cualquier hospital público de la Argentina, hoy estamos peor que a fines del año pasado ", confirmó.

Sobre la realidad del país, Pablo Yedlin no es optimista: "Es una una Argentina que venía de una crisis económica, pero que ha sumado a esa crisis una inequidad intolerable en un país que ya es desigual (...) tenemos un un país en donde las provincias no saben cómo manejar sus presupuestos, un Estado nacional que se ha desentendido no solamente de la salud sino también de la educación, de las universidades, de los jubilados bajo el pretexto de rendirles honores al tótem del equilibrio fiscal -que todo el mundo coincide que hay que tener cuidado fiscal- pero no se puede poner bajo ésta idea a aquellos que más están sufriendo en la Argentina, que son los pobres y los indigentes".