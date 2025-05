"¡Rectificate en este instante!": la amenaza de "Toto" Caputo al periodista que le preguntó sobre sus dólares en el exterior

Luego del anuncio del Gobierno nacional para que las y los argentinos "usen los dólares del colchón", el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, cruzó al periodista Jon Heguier de El Destape por una pregunta que le realizó en la conferencia acerca de su fortuna en el extranjero. El funcionario lo trató de irrespetuoso y lo amenazó de forma pública para que el reportero se desdiga acerca de que él tenía dinero negro en su casa.

"La última pregunta es si el Gabinete o los ministros del Gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior, o van a usar sus dólares de abajo del colchón, sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo, quería saber si en esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares debajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno", fue la pregunta que efectuó el trabajador de prensa, antes de que se caliente el ambiente.

Luis Caputo

"Pará, pará. Porque estás diciendo un nivel de disparate. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No seas irrespetuoso entonces", sostuvo un Caputo enojado y molesto por lo que había ocurrido. "No, hablo de...", llegó a decir Heguier, para volver a ser interrumpido. "No, no, no. No seas irrespetuoso. No te pases de listo . Porque lo que estás haciendo es una falta de respeto", señaló el ministro.

"Le quiero consultar, según su declaración jurada...", volvió a intentar reformular el periodista, aunque volvió a ser cruzado por Caputo. "No, no estás consultando. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Estoy tratando de contestar lo que vos acabás de decir, que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este instante ", lo amenazó.

"Hago la pregunta nuevamente: si en esta Argentina cualquier ministro cree que hay que usar los dólares debajo del colchón. Si los tuviera, hago un paréntesis, según la declaración jurada de muchos ministros figura que tienen dólares en el exterior, por eso lo planteé", explicó Heguier. La pregunta era la misma e iba en la sintonía de saber si los funcionarios iban a traer el dinero al país, como ejemplo político hacia los mercados y las empresas.

"Tener dólares en el exterior está permitido. No es tenerlos debajo del colchón, como estás sugiriendo que fueran dólares no declarados. Tener dólares en el exterior puede tener cualquier argentino. Tener dólares debajo del colchón es tenerlos no declarados. Eso es muy diferente. Si te quisiste referir a eso, lo referiste mal", contestó un enojado Caputo.

Caputo se cruzó con el periodista Jon Heguier

"Ahora, no tiene nada que ver eso que estás diciendo", continuó. "Nosotros promovemos la libertad: el que quiere tener dólares afuera, los puede tener. El que quiere traer, los puede traer. Esta medida no tiene que ver con eso. Esta medida apunta a darle más libertad a la gente que tiene dólares no declarados . Debajo del colchón, como decís vos, o en una caja de seguridad o en lo que sea", precisó el funcionario.

Lo cierto es que el objetivo de la pregunta era saber si Caputo traería al país los 2.469.357.044 de dólares que tiene, según su declaración jurada, en el exterior. La información pública fue traída a la discusión por el periodista Ari Lijalad, compañero de Heguier, quien realizó un posteo para exponer al ministro.

El tuit de Ari Lijalad para defender a su colega Jon Heguier y cuestionar a Luis "Toto" Caputo.

"Caputo tiene el 99,99% de su plata líquida afuera. La declarada, por supuesto, bastante exigua (por no decir inverosímil) para el 'Messi de las finanzas'. No se sabe donde está esa guita", cuestionó en la publicación que dejó en la red social X (ex Twitter). "La última vez que declaró un lugar de esos depósitos, principios de 2024, estaban entre la Isla de Man, una guarida fiscal bajo control británico, y EEUU. Luego, a finales de 2024, ya no informó donde estaba esa guita. Y en 1 año su patrimonio declarado total aumentó un 571%", denunció.