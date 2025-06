Manuel Turizo se reencuentra con Argentina: furor y amor desde Colombia

¡Atención, fanáticas y fanáticos de la música latina! Se viene una espectacular noche de baile, romance y un sinfín de emociones porque Manuel Turizo, el reconocido y amado cantante colombiano, está de vuelta en Argentina.

El artista que regaló joyitas como Una Lady Como Tú y La Bachata volverá a conquistar los corazones argentinos en el Movistar Arena el próximo 18 de agosto. ¡Es hora de desempolvar los pasos prohibidos y afinar las gargantas porque esta fiesta promete ser inolvidable!

Manuel Turizo

Turizo no es cualquier artista, es un fenómeno global. Desde que irrumpió en la escena con apenas 16 años y su pegajoso Una Lady Como Tú, no ha para de sumar éxitos con su estilo único, una mezcla de reguetón, pop y ritmos tropicales, que ya conquistaron a millones.

El tour 201 tampoco es cualquier gira; es un espectáculo teatral lleno de energía y emociones. Inspirado en su icónico apartamento 201 en Montería, Colombia, Turizo traslada esa vibra íntima y auténtica a los escenarios. El resultado es un show que no solo se escucha, sino que se vive. Además, ya dejó huellas en ciudades como Ciudad de México y Monterrey, donde más de 25 mil personas cantaron hasta quedarse sin voz. Si eso no es garantía de un espectáculo épico, no sé qué lo sea.

Manuel Turizo

Manuel no para de acumular reconocimientos: en México recibió placas conmemorativas por sus certificaciones de Diamante, Platino y Oro además de colaboraciones junto a artistas como Wisin & Yandel, Maluma, Rauw Alejandro y Tini, queda claro que Turizo está en la cima del mundo musical.

Ahora viene lo importante: cómo conseguir las entradas. En primer lugar, se encontrarán a través de la página web www.movistararena.com.ar y, en caso de contar con tarjetas del Banco Santander, hay 6 cuotas sin interés.

Manuel Turizo

En palabras del propio Manuel: "Cada país tiene un pedazo de mi historia, y esta gira es un homenaje a ese viaje que hemos construido juntos". Está todo listo y el tiempo se acaba: toda Argentina se prepara para el 18 de agosto porque cuando Manuel Turizo pisa el escenario, la música no solo se escucha... ¡Se siente!