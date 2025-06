Gregorio Dalbón aseguró que CFK irá a prisión domiciliaria, pero luego borró el tuit

El abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Fernández de Kirchner en algunas de las acusaciones en su contra, borró el tuit donde aseguró que la ex presidenta cumplirá de forma domiciliaria la condena a seis años de prisión que confirmó la semana pasada la Corte Suprema en relación a la causa Vialidad. Al mismo tiempo, el Gobierno porteño también se pronunció en contra de la posibilidad. "Hoy se ha confirmado lo que el derecho ordena y la dignidad exige: Cristina Fernández de Kirchner no será humillada. Cumplirá su condena en prisión domiciliaria, como corresponde en un Estado de Derecho. Hasta que lo demos vuelta", escribió Dalbón en un comunicado que tituló "triunfo del pueblo, de la verdad y del estado de derecho", y que luego borró.

La primera parte del tuit de Gregorio Dalbón, en el cual aseguró que Cristina Fernández de Kirchner obtendrá la prisión domiciliaria.

Al mismo tiempo, el letrado destacó la decisión no sólo como un logro jurídico, sino como "una victoria política, popular y ética en medio de una persecución sistemática que violó cada principio del debido proceso". "Ganamos porque denunciamos que el juez de instrucción no era el juez natural, y por tanto la causa nació viciada", explicó.

También señaló que lo conseguido tuvo que ver con que "la Cámara que confirmó el procesamiento era macridependiente, funcional al poder que pretendía proscribir a Cristina" y porque expusieron "que los jueces de Casación y del TOF jugaban al fútbol y al tenis con Mauricio Macri, y que jamás debieron juzgarla". "Ganamos porque la Corte que convalidó la sentencia fue construida por Pepín Rodríguez Simón, prófugo VIP y operador, en violación flagrante de la Constitución", agregó.

La segunda parte del tuit de Gregorio Dalbón, en el cual aseguró que Cristina Fernández de Kirchner obtendrá la prisión domiciliaria.

Otra definición importante que dejó Dalbón fue que "Cristina no está sola". "El pueblo la rodeó, la defendió y la cuidó. Y eso, más que cualquier alegato, inclinó la balanza", indicó. "Hoy el derecho venció al circo. La dignidad venció al odio. Y la verdad empezó a abrirse paso en medio de la infamia", añadió.

"Este es un paso. No el final. Pero es una señal clara de que no podrán doblegar a quien camina con el pueblo", rescató Dalbón. Luego enumeró: "A Cristina la condenaron, pero no lograron quebrarla. A Cristina la quieren proscribir, pero no podrán borrarla de la historia. Y si algún día la Justicia verdadera se decide a actuar, esta causa será revisada y pulverizada por su falta absoluta de legalidad".

Gregorio Dalbón retrocedió de la información que había asegurado en redes sociales.

"Hoy decimos con orgullo: ¡La domiciliaria es un triunfo popular! ¡La lucha sigue! ¡Y Cristina está más viva que nunca! Pero no olvidar que está presa una inocente. Toca luchar por la libertad", cerró Dalbón en el comunicado que dejó en su cuenta de X (ex Twitter). El pronunciamiento del abogado fue antes de que el Gobierno porteño protestara por la posibilidad todavía no confirmada.

A pedido del jefe de Gobierno, Jorge Macri, el Gobierno presentó ante la Procuración General porteña un escrito en el cual manifestó preocupación por no estar preparada la zona para la protección que necesitaría la ex presidenta. Aparentemente, los ruidos por los que protestaron los vecinos de Constitución serían una de las principales razones de la negativa a que cumpla prisión domiciliaria en el departamento en el cual reside actualmente, además de los cortes de tránsito constantes que asolan a la esquina de San José y Humberto Primo.