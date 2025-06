Fogata, mate y cero hijas: el Día del Padre offside de Mauro Icardi con la China Suárez

Había expectativa, había autorización judicial y había regalitos listos con dibujos incluidos. Pero lo que no hubo, fue Mauro Icardi en el lugar pactado para reencontrarse con sus hijas. En cambio, hubo viñedos, hojas secas, mate, fogata y amor. Porque sí: mientras las redes se llenaban de fotos familiares por el Día del Padre, el futbolista del Galatasaray eligió pasar la jornada del domingo en una escapada romántica con la China Suárez, bien lejos del Chateau Libertador... y de sus hijas Francesca e Isabella.

Mauro Icardi compartió las postales de su polémica escapada express a Uruguay junto a la China Suárez

Según informó Ángel de Brito, Icardi y la actriz se instalaron en "Campo de Magnolias", una bucólica estancia ubicada en Carmelo, Uruguay. Se trata de la casa de Natalia Antolín, íntima amiga de la China, y ya conocida por la actriz como "su segundo hogar". En ese paisaje de ensueño, la pareja celebró a su manera: caminatas entre árboles dorados, picadas con vino, mates en la galería y fotos dignas de Pinterest, todas cuidadosamente curadas y compartidas en las redes por Icardi con una colección de emojis: hojas de otoño, una llamita, mate y un corazón.

El futbolista tenía el permiso del juez Hagopian para pasar la tarde del domingo junto a sus dos hijas

Lo curioso es que Icardi tenía el permiso del juez Hagopian para pasar la tarde del domingo junto a sus hijas, Francesca e Isabella. El punto de encuentro había sido fijado en el bar del Chateau Libertador, edificio donde vive Wanda Nara con las niñas. Pero Mauro nunca apareció. Según su entorno, el lugar "le resultaba hostil" y estaba convencido de que se trataba de una "trampa de Wanda". Con el aval de sus abogados, decidió no asistir. ¿Y las nenas? Según contó Wanda a Intrusos, las chicas terminaron pasando el Día del Padre en un pijama party organizado por madres del colegio. "Las mamás del colegio de mis hijas son una gran contención", escribió la empresaria.

El futbolista compartió un carrete de imágenes de su fin de semana desconectado de Argentina

También reveló que ya tenían listos los regalos para el padre, y que ellas pidieron no ir a la casa de Mauro por temor a que las llevara a Turquía. "Ellas piden no ir a la casa del papá y verlo cerca de casa. Están con pánico de que se las lleve a Turquía", explicó Wanda. Lo más insólito es que mientras Icardi y la China jugaban a la vida rural, Wanda también estaba en Uruguay, pero en José Ignacio, junto a su hermana Zaira y su papá Andrés Nara. Una coincidencia geográfica que las redes no tardaron en subrayar, alimentando teorías y memes sobre un "Día del Padre a la uruguaya" versión divorcio mediático.

Mauro Icardi mostró cómo paso el Día del Padre junto a la China Suárez

La postal del fin de semana largo quedó así: Mauro Icardi con la China en una casa de campo vintage sacada de un catálogo, Wanda con su familia en la costa este del mismo país, las hijas con amigas, y un reencuentro padre-hijas que no fue.