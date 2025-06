"¡Que nadie marche!": las medidas del Gobierno para impedir la movilización en respaldo a CFK

El Gobierno nacional adelantó que se les descontará el día de trabajo a quienes no concurran a cubrir su horario laboral este miércoles, con motivo de participar de la movilización convocada bajo la consigna "Argentina con Cristina", que reclamará contra la proscripción a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida llega después de que el presidente Javier Milei decretara nuevas potestades represivas para la Policía Federal Argentina (PFA).

El objetivo no explícito, pero difícil de negar, es evitar que la movilización del miércoles en respaldo a la ex presidenta no sea tan grande, la igual que los anuncios en los que le permitirán a la PFA detener a personas durante 10 horas solamente por considerarlos sospechosos.

Otra de las decisiones que el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tomó para desmovilizar fue lograr que la notificación judicial que estaba prevista a hacerse en los tribunales de Comodoro Py, finalmente sea vía zoom, para evitar la conglomeración de gente planificada, en una marcha en la cual la ex presidenta pretendía encabezar ida y vuelta hasta su hogar de Constitución.

El operativo que las fuerzas de seguridad al mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tenían pensado fue suspendido, aunque en los hechos habrá que reformularlo ante la confirmación de las distintas organizaciones políticas y sindicales vinculadas al peronismo que definieron mantener la movilización sin importar el anuncio, aunque dirigida hacia el domicilio de San José 1111.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) porteña aseguraron que mantendrán la convocatoria pese al anunció via zoom. "Independientemente de lo que suceda, vamos a movilizar igual. Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual", señaló el secretario general del gremio, Daniel "Tano" Catalano, integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) que responde a Hugo Yasky.

El otro sector de la CTA, la autoproclamada "Autónoma" que encabeza Hugo "Cachorro" Godoy, también garantizó su presencia en la movilización, al igual que otros gremios importantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), como la UOM, La Bancaria y el SMATA.

Vanesa Siley, además, es diputada nacional.

En ese sentido también se pronunciaron desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). "El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores", sentenció en declaraciones radiales la diputada de Unión por la Patria (UxP) Vanesa Siley, también conductora de la organización sindical.

En tanto, la CGT está reunida con las autoridades del Partido Justicialista con el objetivo de expresar con mejor precisión el apoyo a la causa. Los líderes políticos del partido peronista también recibirán a las 18 a los gobernadores, y luego a las 19 a sus diputados y senadores.

Las versiones acerca de una posible prisión domiciliaria para la ex presidenta ganó fuerza durante este martes, aunque al mismo tiempo el Gobierno nacional tiene todavía preparado el operativo policial, en caso de que el juez Jorge Gorini defina que la Cristina aún así debe presentarse en Comodoro Py y no por Zoom, como ya se aseguró más temprano.