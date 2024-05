"Son chinos, son todos iguales": la repudiable frase de Diana Mondino sobre la base china en la Patagonia

Al llegar a Paris, Francia, donde participó de un encuentro de la OCDE, la canciller Diana Mondino fue consultada por su paso por China, país que visitó durante los últimos días para reunirse con el canciller Wang Yi y buscar una negociación por los swaps, y lanzó una muy repudiable frase al referirse a la investigación sobre la base China en la Patagonia. Al señalar que no habían identificado a personal militar en la base espacial de ese país en Neuquén, aseguró que "los chinos son todos iguales".

La polémica frase surgió ante una pregunta sobre si se había identificado personal militar en la base ubicada en la Patagonia argentina, en la que puso especial atención el gobierno de los Estados Unidos y fue tema de conversación con la generala del Comando Sur, Laura Richardson, a principios de abril. "Ya se han hecho inspecciones en la Estación Espacial China y la Europea. Fue el mismo equipo a ambas y en la misma semana, esos equipos no percibieron nada raro", explicó Mondino.

En diálogo con Clarín, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que "lo que sí" van a hacer es conformar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos". "Porque en la base China se pueden utilizar, no solo los equipos, sino durante una cantidad de tiempo. Y eso la Argentina no lo está aprovechando", sostuvo la canciller, y agregó: "No identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales".

Para ser precisos, frente a la pregunta que decía "¿hay personal militar?" en las famosas bases chinas en Patagonia contestó: "Nadie detectó que hubiera personal militar allí. Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales". En otro tramo de la entrevista, Mondino se refirió al swap chino, que aún no sabe si se extenderá. "Es cierto que Massa lo utilizó en una forma absolutamente fuera de todo lo imaginado para intervenir en el mercado, con un mecanismo de dudosísima transparencia. Pero el swap como tal existe hace décadas", dijo.

En otro tramo de la entrevista, habló de los agravios que Milei había hecho hacia China durante la campaña electorales con la intención de bajarles el precio."El presidente Milei lo que dijo es que no íbamos a tener relaciones Estado-Estado empresariales. Nosotros no vamos a generarlas. Las que están del pasado continuarán porque ya están firmados y la República es una sola. Sí, pero con las empresas nunca hay ningún tipo de dificultad", manifestó y cerró: "Llevamos pagado en estos cuatro o cinco meses que lleva el gobierno. Hemos estado cumpliendo con la totalidad de los compromisos. Cuando decimos que no hay déficit, ni siquiera incluye el déficit financiero. Se han pagado capital e intereses. O al revés, debería ser interés, que es lo normal y capital de deudas asumidos en gobiernos anteriores".