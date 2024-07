¿Victoria Villarruel? ¡Afuera! Jony Viale reveló que el vínculo está "roto" y que "Milei la quiere echar, pero no puede"

El vínculo político entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, se terminó de quebrar luego de que la funcionaria negacionista acusara a Francia de ser una nación "colonizadora", en medio de la polémica que se originó a partir de los cánticos racistas que corearon los futbolistas de la Selección Argentina en medio de los festejos por la consagración de la Copa América. A partir de ahí, el lazo entre el libertario y quien fue su compañera de fórmula en las últimas elecciones se rompió: primero, el mandatario mandó a sacar el nombre y la foto de la vicepresidenta del "mapa de Estado" que muestra el organigrama del Gobierno.

Y como si eso no fuera poco, el periodista más cercano a la gestión que lleva adelante el papá de Conan desde hace siete meses, Jonatan Viale, confirmó por la pantalla de TN que la relación entre Milei y Villarruel está "rota" al punto de que el mandatario la quiere "echar" de su Gobierno." Poneme el off que me dijo esta mañana una persona muy importante de este gobierno. ´Está todo roto´. Incluso esta misma fuente, muy importante, llegó a decir ´Victoria ya no es parte del gobierno. Sigue, pero por una cuestión institucional´. De hecho, si nos fijamos ahora, si podés entrar ahora en el mapa del Estado, Victoria Villarruel desapareció del organigrama", dijo Viale.

De acuerdo con Viale, esta información surge de "una persona muy importante del gobierno". Sin embargo, hay que remarcar que el hijo del difunto Mauro Viale tiene comunicación directa con el propio jefe de Estado por lo que resultaría extraño que esta información no haya salido de la boca del propio Milei. "En el organigrama está Milei, está Karina Milei, está el jefe de Gabinete, (Guillermo) Francos, (Sandra) Pettovello, (Luis) Petri, (Federico) Sturzenegger, (Luis) Caputo, (Mariano) Cúneo Libarona... no está Victoria Villarruel. La sacaron", agregó Jony Viale, mientras exhibía una lista con los nombres que fueron apartados del Gobierno en estos siete meses.

Vicky Villarruel

Y aclaró: "Esta gente voló por tres motivos. Contradijo a Milei, metió la mano en la lata o armó operaciones políticas. En esta lista también debería figurar Villarruel, pero Milei no la puede echar, la quiere echar, pero no la va a echar porque llegó gracias al voto de la gente". Recordemos que la relación entre la vicepresidenta y los hermanos Milei está tirante, sobre todo desde que Villarruel frenó de manera unilateral ascensos militares que impulsó el Ministerio de Defensa; faltó a la vigilia y a la posterior firma del Pacto de Mayo excusándose en un cuadro gripal, pero al día siguiente apareció en el desfile militar por el Día de la Independencia.

Milei y Villarruel enfrentados por el revisionismo menemista del libertario

Mientras todo esto ocurre, la vicepresidenta hace oídos sordos a las críticas que recibe a diario -incluso de los trolls libertarios- y difundió por redes sociales las imágenes de una reciente visita que hizo a la provincia de Catamarca. "Enamorada de la Argentina. Recorrer sus pueblos, hablar con la gente, conocer nuestras tradiciones, abrazar compatriotas y difundir las actividades productivas, el turismo y el trabajo silencioso de muchos argentinos", destacó en la publicación, que acompañó con un spot musicalizado con música regional. Además, manifestó su intención de "escuchar las penurias" en esos viajes y "compartir las dificultades" de las provincias que visita.