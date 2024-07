Caputo sobre sus cuentas bancarias en dólares en el exterior: "La plata me la gané rompiéndome el alma"

El ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado la semana pasada que "en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos" y "el peso será una moneda fuerte". También había reiterado que en septiembre se reducirá el impuesto País y en diciembre quedará eliminado, lo que -espera- ayude a profundizar el proceso de desinflación. "Vamos a cumplir lo que dijimos. Cuando bajemos el impuesto país va a bajar más la inflación porque esa rebaja va directo a precios", insistió.

El plan de ajuste fiscal fue puesto en marcha por Luis Caputo

El funcionario había remarcado que "el objetivo siempre fue secar la plaza de pesos". "Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. Nada se modifica en lo cambiario. Esto es una profundización del esquema monetario. En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el MULC, efectivamente venderá dólares en el ccl para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que el país cuenta hoy con superávit fiscal. Como venimos diciendo desde enero, el peso será la moneda demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos", había dicho.

En aquella oportunidad, varios internautas salieron a cuestionar los dichos del ministro libertario por LN+ y lo acusaron de festejar el "desahorro de los hogares". "Vos entendés que estás celebrando que la gente se desprenda de activos (stocks) para pagar flujos? Entendés que estás buscando y celebrando el desahorro de los hogares?", le dijo un usuario, a lo que Caputo le contestó: "Estimado, lo que estoy diciendo es que con el correr del tiempo va a haber cada vez menos pesos porque no se emite más por ninguna razón y se absorben pesos por superávit. Una vez más, en competencia de monedas, las moneda fuerte será el peso".

Caputo sobre sus cuentas bancarias en dólares en el exterior

Y agregó: "Los que hoy están comprando dólares pensando que puede ser una buena inversión, los estoy previniendo que no va a pasar. Dado que los impuestos se pagan en pesos, si vos tenes ahorros en pesos hoy y los dolarizás, después vas a tener que volver a venderlos para pagar dichos impuestos". El periodista Ari Lijalad también acudió a sus redes sociales para cuestionar al ex macrista, a quien acusó con pruebas de haber declarado "todas sus cuentas bancarias en dólares y en el exterior". "Pero te pide a vos que vendas tus ahorros para pagar la luz", había sumado politólogo a través de su cuenta de X.

Además, Lijalad resaltó que "las declaraciones juradas son públicas y están en la web de la Oficina Anticorrupción". "Detalle: no busquen la de Santiago Caputo porque no está. La misma Oficina Anticorrupción le dijo que no tiene que presentarla pese a que es quien decide buena parte de los negocios del gobierno", sumó. Frente a estas acusaciones, el ministro se tomó todo el fin de semana y le respondió al periodista este mismo lunes por la misma vía.

En su descargo en la red social de Elon Musk, dijo que su plata se la ganó "trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde". "No hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información. No pido a nadie que haga nada. Solo explico lo que estamos haciendo, para que la gente entienda y tome las decisiones que quiera, pero con mayor información", escribió.

Y concluyó, con ironía: "Dejé el sector privado para que ustedes no vuelvan nunca más en la vida a gobernar este país, para que el sector público deje de ser un negocio y pase a ser un servicio a la sociedad y para que volvamos a ser el país que los argentinos de bien se merecen. Seguramente todo lo opuesto a los que vos querés".