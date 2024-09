A 9 años del escándalo del motorhome, los históricos mensajes de Pampita contra La China: "Olor a sexo y transpiración"

En medio del reciente escándalo que envolvió a Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán, Jorge Rial recordó la historia que protagonizaron la modelo, Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña años atrás y que retumbó durante años en el mundo del espectáculo. Además, el periodista leyó en vivo y en directo el contundente ida y vuelta que mantuvo en aquella oportunidad con la ex jurado del Bailando por un sueño a través de los mensajes privados de Twitter, hoy X. "La famosa frase de olor a palta, olor a sexo, es más lo tengo guardado ese chat. Estaba al aire, estábamos al aire, entrevistando a la China", recordó el conductor de Argenzuela.

Pampita

Antes de dar detalles del escándalo que protagonizaron los actores en el famoso motorhome, en el ciclo de radio 10 hablaron sobre las versiones de crisis que enfrenta Carolina con el actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. De acuerdo a lo que trascendió hasta ahora, la morocha se hartó del funcionario debido a que se pasa todos los días rosqueando en el mundo de la política sin generar ni un sólo centavo. De hecho, Yanina Latorre, quien fue la que dio la primicia sobre la separación, trató al gastronómico de "vago corrupto y estafador" y hasta advirtió: "Moritán es un desprolijo, un estafador, un político espurio que hace nombramientos".

En ese momento, en Argenzuela se preguntaron si Pampita había tenido una pareja "sana" y de pronto, se encontraron hablando de la historia de la palta, la manta de Nepal y el "olor a sexo". Y sin dudarlo, Rial buscó los chats que intercambió por aquel entonces con Pampita y contó detalles de aquel rotundo escándalo. "Grabación, va Pampita a ver a su marido, entra al motorhome, y los engancha (teniendo relaciones). Entonces sale al aire, un tiempo después, La China en Intrusos, le estoy haciendo la nota y de golpe, por mensaje directo de Twitter, Pampita me empieza a mandar mensajes", recordó el también conductor de C5N.

Recordemos que un 6 de junio del 2015,Pampit y Vicuña sorprendían al mundo de la farándula con una mega fiesta en el hotel Four Seasons por su décimo aniversario. Pero la postal de la familia perfecta tardó sólo cuatro meses en derrumbarse por completo ."Tenés tantas amantes que ya me perdí", fue una de las fuertes frases que disparó la modelo en medio de una acalorada discusión en el living de su casa. "Te acompañé diez años, ¿un mes no me pudiste respetar? ¿un mes no podías esperar?", fue otro de los cuestionamientos que le puso fecha clara a la separación final que incluyó de todo en septiembre de 2015.

Los chats de Pampita contra La China

Aquel escándalo quedó grabado a fuego en la retina de todos: una palta, una manta amarilla de Nepal y el característico motorhome que funcionó de escenario para que el actor le fuera infiel a la modelo con "La China" Suárez. Pero si bien de aquella polémica ya pasaron 9 años, Jorge contó en detalle el ida y vuelta que tuvo con una furiosa Pampita por aquel entonces. "16 de diciembre del 2015. Arranca así, ni hola me dice. ´Decile a La China que, como le dije esa noche, tengo los videos para mandarle. ¿Cuántos grados hacía la noche el viernes para estar tapada en una cama sin ropa? ¡Uh! ¡Perdón! Solo estaba Benjamín y ella en esa habitación´", relató Rial.

Mientras La China juraba que no había mantenido ningún tipo de relación sentimental con Vicuña, algo que lógicamente terminó siendo mentira, la top model le aseguraba por Twitter (ahora X) que ella "no mentía". "Yo tampoco miento. Solo le dirigí la palabra un momento. La miré sarcástico y le dije a Benja. ¿Esta es la puta de turno? Ni la miré. Mi pelea fue con Benjamín. Mis dos amigas estaban abajo y son testigos. En ese motorhome solo estaban ellos dos. Benja estaba arriba de ella. Yo entré y él estaba arriba de ella, sin ropa. En toda la discusión, ella se quedó en la cama tapándose las tetas", decía uno de los tantos mensajes que Pampita le había enviado al periodista.

De acuerdo con Rial, en aquel ida y vuelta, la morocha hizo hincapié en la manta con la que se cubría la ex Casi Ángeles. "En ese momento habla de la alpaca, de la manta de alpaca", recordó el periodista y leyó enseguida lo que le puso en aquel momento Pampita: "Alpaca, pone. ¡Ja! Con 40 grados de calor. Decí que te lo dijo una buena fuente. No me nombres y yo te cuento todo. Yo le dije que él había estado conmigo dos días de la semana y que si quería le mandaba los videos. Ahí ella se fue del motorhome. Ni la miré cuando se lo dije. Mis amigas estaban abajo. Nunca entraron. Solo estábamos nosotros tres arriba", siguió leyendo el conductor de radio 10.

Los chats de Pampita contra La China

Y siguió, siempre fiel a la descripción que le había dado la propia Pampita en aquella época: "Mientras yo discutía con él, ella se quedaba en la cama tapándose las tetas inmóvil. No había nadie en la puerta. No había nadie arriba. ¿Me preguntás las veces que fuimos a comer con ella y Nacho (Viale)? En Miami, por ejemplo. Ella era la novia del amigo de Benja. La conozco desde hace años. Tengo la foto de esa noche en Miami. Manta de alpaca con 40 grados. La noche más calurosa. Estaban solos. Yo no tomo alcohol, nunca. Mis amigas nunca entraron. Pregúntale si quiere los videos que les dije", fueron las palabras que escribió la modelo en esos mensajes.

De acuerdo con el periodista, en los mensajes Pampita le habló de las veces que estuvieron juntos en ese momento con Benjamín Vicuña, destacando el Festival de Venecia, Estambul y Madrid. "En estos dos meses hicimos terapia. Pero nos seguimos acostando. No había nadie en el motorhome, dice. Estaba arriba de ella. No había gente. La temperatura del viernes a las dos de la mañana, por favor. Había un calor infernal. Había olor a sexo y transpiración. Un asco", siguió Rial con la lectura y aclaró que la propia modelo le remarcó que a ella le llegó la información desde la producción de la película. "No había testigos", le había aclarado Pampita.

El escándalo quedó grabado en la retina de todos los argentinos

Y siguió: "Podría haber quedado en nuestra intimidad este hecho. Los mismos productores y directores de la película lo exponen. Nadie sabía que esto había pasado, porque el motorhome estaba a 200 metros de la filmación. Empezaron a decir que yo interrumpí la escena. Bueno, todo mentira. Pregúntale si no le da pena separar a los padres de los nenes". Este fue histórico chat donde la aniquila a La China y que en su momento relató, no con este lujo de detalles, el propio conductor en Intrusos.

Para mediados de octubre del 2015, Vicuña ya había abandonado la casona familiar del barrio de Núñez, ubicada sobre la calle Mendoza, que compartía con Pampita para instalarse solo en el exclusivo Vilas Club. Tras la exposición de aquellos brutales chats y audios, ambos pidieron respeto por su intimidad y, a su manera, daban a entender que intentaban "pelear por la relación" para poder superar la crisis. Pero en la intimidad, Vicuña ya le reconocía a sus íntimos que todo se había terminado.