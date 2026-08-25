Asombroso cambio físico de Agustina Picasso, la esposa de Matt Groening

Agustina Picasso, la artista plástica argentina y esposa de Matt Groening, creador de Los Simpson, sorprendió a sus seguidores con tres historias que publicó en Instagram durante las últimas 24 horas. En los videos, grabados frente al espejo y con ropa de entrecasa, se la puede ver con una apariencia notablemente más delgada que en imágenes de años anteriores.

El cambio físico generó una ola de comentarios en redes sociales donde algunos usuarios expresaron preocupación por su salud, mientras que otros aventuraron diagnósticos y relacionaron su aspecto con supuestos trastornos alimentarios o con el consumo de medicamentos para bajar de peso.

Matt Groening, Agustina Picasso y su familia

Sin embargo, es importante aclarar que no existe información oficial que confirme que Agustina Picasso tenga anorexia, un trastorno alimentario o que utilice Ozempic. La artista tampoco realizó declaraciones públicas sobre su estado de salud ni explicó los motivos de su transformación física.

Entre los comentarios que circularon apareció uno particularmente crudo: "Sigo en Instagram a Agustina Picasso, la mujer argentina de Matt Groening. Tiene ¡10 hijos! con Groening, un cuadro severo de anorexia y vive subiendo historias frente al espejo mostrando su cuerpo esquelético en calzas desde todos los ángulos posibles".

La foto de Agustina que causó conmoción

Otra persona escribió: "Está mina era muy grosa como artista, se dedicó a tener 10 hijos con el creador de Los Simpsons y tener una anorexia galopante. Muda me dejó". También se leyeron mensajes como: "Me preocupa su físico, parece que se está consumiendo lentamente" y "Ella claramente tiene transtornos alimenticios, que esperan para internarla /ayudarla".

Una familia numerosa y una vida alejada de los flashes

Agustina Picasso tiene 49 años y es madre de una familia numerosa. Según la información difundida sobre su vida personal, tuvo ocho hijos con Groening, a los que se suman los hijos que ambos tenían de relaciones anteriores; cabe recordar que la artista plástica tuvo una hija con Eduardo Costantini, presidente del Museo Latinoamericano de Arte (MALBA). La pareja mantiene un perfil bajo y evita exponer públicamente su intimidad.

Picasso se hizo conocida en la Argentina por su trabajo como integrante de Mondongo, el colectivo de arte alternativo que alcanzó gran reconocimiento por sus obras y sus materiales poco convencionales.

Matt Groening, Agustina Picasso y uno de sus 10 hijos

A Groening lo conoció a mediados de 2007. Aunque durante años circularon versiones sobre un posible casamiento secreto, la pareja nunca confirmó públicamente esa información.

En 2009, durante una visita a Buenos Aires, Picasso habló sobre el comienzo de la relación y explicó que su vínculo con el creador de Los Simpson nació a partir de una amistad. "En realidad soy muy fanática de Walt Disney", reveló cuando le preguntaron si le gustaba la serie animada.

Agustina antes de su cambio físico

Luego contó: "Cada vez que había una muestra en Los Ángeles, iba. Así nos conocimos con Matt... Empezamos siendo amigos. Primero hubo una muy buena relación, y después empezamos a salir. Yo tengo mucha admiración hacia

Por su parte, Matt Groening elogió el trabajo de su pareja y de sus compañeros de Mondongo: "Me encanta el trabajo de Mondongo y el arte contemporáneo argentino, y recién estoy empezando a entender qué es lo que pasa. Ir a museos y ver qué hay de nuevo me ha abierto los ojos". Agustina Picasso es dueña de una nueva polémica en redes. Pero detrás del asombro y las especulaciones hay una persona cuya salud no puede determinarse a partir de dos videos. La preocupación puede ser legítima; el diagnóstico improvisado, no.