¿Qué pasa con Julián? El futuro del delantero argentino, en medio de tensiones y chiflidos

Julián Álvarez atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al Atlético de Madrid. El delantero argentino quedó en el centro de una disputa que excede lo futbolístico y que amenaza con marcar el cierre de su etapa en el club español. Su deseo de cambiar de aire, sumado a los fuertes rumores sobre una posible llegada al Barcelona, generó un conflicto con la dirigencia y provocó una reacción cada vez más hostil de los hinchas.

La tensión quedó expuesta este domingo en el estadio Metropolitano, durante el empate 2-2 ante Villarreal. Álvarez fue recibido con silbidos cuando su nombre apareció en la formación y volvió a ser reprobado por los simpatizantes cuando ingresó en el segundo tiempo y cuando dejó el campo, después de que lo empujaron a salir separado el plantel. Un clima que terminó de confirmar que la relación entre el delantero y una parte importante de la afición está seriamente deteriorada.

Según se mencionó, los hinchas colchoneros le arrojarían ratas de peluche. Por ese motivo, el argentino salió solo sin el resto de sus compañeros, que se acercaron hacia una de las tribunas para saludar a su afición. En otra de las versiones que circularon, el DT del Aleti, Cholo Simeone, no quería incluir a su compatriota entre los convocados para no provocar una tensión innecesaria, pero el presidente del club, Miguel Ángel Gil Marín, lo habría obligado para hacerle sentir el rigor de las gradas.

Según informó el periodista José Álvarez en el programa español El Chiringuito, el Atlético de Madrid está desesperado por vender a Julián Álvarez y busca activamente un acuerdo con el Arsenal, aunque la única obsesión del club es evitar su traspaso al FC Barcelona.

La situación del delantero argentino, que llegó al Aleti tras su paso por el Manchester City, se ha tornado insostenible en las últimas semanas. El club colchonero, según el reporte de El Chiringuito, ha iniciado gestiones directas con el club de Londres para intentar cerrar una operación que podría alcanzar los 150 millones de euros, lo que representaría un récord en la Premier League. El periodista detalló: "El Atlético de Madrid está desesperado por vender a Julián Álvarez y es el que está llamando al Arsenal para intentar acercar posturas porque no tiene dinero para fichar. El Atlético está desesperado para que salga Julián, vista la situación que hay y quiere que se vaya al Arsenal, no quieren que siga en el Atlético Madrid. La única obsesión es que no vaya al Barcelona aunque pague lo que pague".

En este contexto, el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano publicó en redes sociales que el Arsenal sigue atento a la situación de La Araña y valora la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid por el precio. Sin embargo, Romano advirtió que "Arsenal solo presentará una oferta si Julián decide abrir la puerta al traspaso: su postura será clave. Hasta ahora, Julián solo quería fichar por el Barcelona". Impedimentos burocráticos le impedirían a su familia radicarse en Inglaterra, y eso abortaría cualquier intento de parte del Arsenal.









