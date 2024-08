Cachetada e insultos: Alfa protagonizó un insólito momento con otro ex Gran Hermano

Una discusión que viene hace más de un mes terminó con agresión física el día de hoy. Se trata de Santiago Walter, conocido públicamente como Alfa, quien agredió a su compañero de trabajo Hernán Ontivero, el primer eliminado de Gran Hermano 2024.

A comienzos de julio, el cordobés se expresó ante algunos dichos del mecánico: "Me llegaron un par de mensajes y vi el short del programa de Gastón Trezeguet, Se Picó, y Don Alfa, el viejito, me dio con un caño. Esta mañana me entró un mensaje de él por un video mío, viejo, que yo le decía 'sándwich mordido' porque no lo quiere nadie, y se re enojo, se alteró para la bosta", contó. Además, lejos de cortar con la pelea, redobló la apuesta y volvió a provocar a su colega: "Y no se le entendió mucho porque medio que le temblaban los dientes postizos, le entendí lo que pude. Me bloqueó pero después me embrolló en vivo... quién lo entiende a este personaje, al abuelo. Además de sándwich mordido, te dicen pistola de agua, porque si no gatillás, no moja".

Tweet de Manzana

A un mes de aquella acalorada discusión en directo por streaming de República Z, Walter se cruzó con Hernán al entrar al estudio, donde se acercó y le dio una cachetada. Una situación parecida a la que pasó dentro de la casa, cuando este ninguneó y golpeó a Federico "Manzana" Farías. El cantante recordó su problema con el mediático y pidió, a través de su cuenta oficial de X, justicia: "Alfa volvió a hacer lo mismo que me hizo a mí dentro de la casa, pegarle una cachetada a un compañero . Hasta cuándo se sigue permitiendo esto", apuntó también contra la producción que permiten estos comportamientos de sus empleados.

Big Apple, como se hace llamar en sus canciones, no fue el único que se refirió al tenso momento. Uno de los protagonistas también rompió el silencio y contó cómo lo vivió: "Cuando termina el programa de los Bro arranca Se Picó, a todo eso que estábamos haciendo el pase yo estaba guardando unos muñecos adentro de una bolsa, viene Alfa se me para a la par y me dice sos un 'negro de mier**' y me mete una cachetada", comenzó narrando, en una historia de Instagram, la aberrante situación que le tocó presenciar en su lugar de trabajo el cordobés. Luego del golpe, ambos comienzan a insultarse por los que más autoridades del canal deciden retirar de escena a Hernán Ontivero.

Luego de contar lo sucedido, el primer eliminado arremetió contra Alfa: "Si vos decís que soy un negro, qué hacés haciendo ese tipo de bardo dentro del laburo. Eso no se hace, te lo tengo que explicar yo que tengo 30 años y vos tenés 80 años", siguió mojando la oreja al empresario, quien en reiteradas oportunidades se mostró molesto cuando bromean con su edad o su falta de pelo. Por último, Hernán afirmó que será el día de mañana en su programa que contará más detalles del enfrentamiento.

Por su parte, Santiago "Alfa" Walter no se pronunció al respecto. Eso sí, en redes sociales los usuarios resaltaron la violencia constante por parte y pidieron que el canal tome severas medidas, ya que como medio de comunicación deben dar el ejemplo y no avalar hechos de este tipo.