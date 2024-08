Flor Vigna tenia razón: la verdad que deslizó Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña, dejó mudos a todos

Desde su éxito en LUZU TV, Nico Occhiato trata de alejarse de las polémicas. Y aunque más de una vez estuvo involucrado en una, este trató de mantener un perfil bajo y no generar más problemas. En los últimos días, el joven se animó a participar de "Ángel Responde", programa de stream de Ángel De Brito, donde fue muy solicitado por los mismos oyentes. En la entrevista, habló de absolutamente todo, desde su enfrentamiento con Migue Granados por la audiencia, hasta su vínculo con su ex pareja Flor Vigna.

El productor e innovador en el mundo del stream despejó dudas sobre algunas cuestiones que lo rodean. Según su versión, no es una persona que genera amistades en los trabajos y desde ese punto admitió que la cara visible de Olga no es su amigo, pero tampoco su enemigo. Supo felicitar la nota que este logró con Leo Messi, a la que reaccionó en vivo desde su canal y reconoció que fue una estrategia para ganar audiencia. Además, confesó que Granados está rodeado de personas que lo influyen de manera negativa y que eso a veces genera un enfrentamiento mediático entre ambos creadores de contenido.

Nico Occhiato en "Bondi"

Si bien el éxito de LUZU TV y su enfrentamiento con Olga fue un tema de interés para la audiencia. La entrevista elevó su nivel al pronunciarse sobre algunos nombres de la farándulas, con quien en su momento salieron rumores de encuentros. Sobre Nati Jota, ex compañera laboral negó rotundamente una relación: "No. Nunca tuvimos un vínculo ni tampoco estuvimos juntos. En su momento yo aclaré que era el juego del programa", una postura similar mantuvo cuando le preguntaron por Graciela Alfano. Además confesó que nunca admitiría si pasó algo realmente, ya que desea respetar a la intimidad de las mujeres con las que estuvo.

Hablando de relaciones, Occhiato se mostró muy enamorado en redes sociales: "Nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas, porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos yo, al menos, no la sentí nunca en mi vida...", escribió en el posteo donde deseó feliz cumpleaños a su actual pareja, Flor Jazmín Peña.

Nico Occhiato habló de la carrera como cantante de Flor Vigna

Fue allí cuando De Brito indagó sobre el comienzo de aquella relación, ya que muchas veces se dijo que habían tenido algo años atrás cuando participaban del "Bailando". Éste confesó que no fue así, aunque coincidió con los edits que le realizan sus fanáticos de aquella época cuando miraba con cierto amor a su compañera de baile: "yo a veces lo veo y digo estaba hecho un pelotudo, en ese momento no lo quería ver" dijo sobre la bailarina sobre momentos que compartió con ella en el momento que se encontraba de novio con Flor Vigna.

Sobre su relación, el conductor le preguntó qué hizo que dejó tan enojada a Vigna y respondió que solo fue el responsable de poner fin a una relación que no funcionaba. Además, habló sobre la carrera artística tras su lanzamiento como cantante y los temas que le dedicó: "Picaflor me gusta", comenzó. Luego Ángel le consultó si le gustaba lo que está hacía y él, con miles de vueltas, no se animó a decir que no y advirtió que debe seguir estudiando. Eso sí, reconoció el esfuerzo de la ahora intérprete musical: "Yo valoro muchísimo la entrega que le pone al proyecto, da un montón de laburo. Después como todo, están temas que están buenos y otros que no", concluyó.

Por último, Nico Occhiato reveló cuál fue el costoso regalo de cumpleaños que le dio a Jazmín Peña: "El regalo es algo que sé que ella quería, que lo tuve que traer de afuera. Es la Dyson, la secadora esa para el pelo", contó el productor.